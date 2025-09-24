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Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Σχέδιο έξι σημείων για «σύγχρονο» προϋπολογισμό της ΕΕ
Ειδήσεις
14:27 - 24 Σεπ 2025

Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Σχέδιο έξι σημείων για «σύγχρονο» προϋπολογισμό της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, θα ζητήσει την Τετάρτη (24/9) έναν πιο «σύγχρονο» προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα κατευθύνει πόρους στη βελτίωση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, των ενεργειακών δικτύων, της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και της έρευνας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ο Κλίνγκμπαϊλ θα παρουσιάσει ένα σχέδιο έξι σημείων για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει μια στρατηγική «Αγοράστε ευρωπαϊκά» για κρίσιμα εξαρτήματα όπως οι προηγμένοι ημιαγωγοί, καθώς και τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για την άμυνα με κοινά προγράμματα εξοπλισμού, ανέφεραν οι πηγές.

Υπό την ηγεσία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία επιδιώκει να αναλάβει πιο ενεργό ηγετικό ρόλο στην ΕΕ, ενόψει της λιγότερο διατλαντικής στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του πολέμου στην Ουκρανία, που βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο του.

Στην ομιλία του στο Hertie School στο Βερολίνο, ο Κλίνγκμπαϊλ θα καλέσει σε ταχεία ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών με εταίρους όπως η Ινδία και η Mercosur της Νότιας Αμερικής, ως απάντηση στις πολιτικές δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Θα εισηγηθεί, επίσης, τη δημιουργία μιας «Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων» για την κινητοποίηση περισσότερου ιδιωτικού κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι μια εναρμονισμένη και αποδοτική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Ο Κλίνγκμπαϊλ θα επισημάνει ότι οι εθνικές, αποσπασματικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς αυξάνουν τη γραφειοκρατία και κατακερματίζουν τον κοινό οικονομικό χώρο των 27 κρατών-μελών. Παράλληλα, θα καλέσει σε καλύτερη αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε διασυνοριακό επίπεδο, τονίζοντας ότι ο «ιδιομορφισμός των μικρών κρατών» αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις επενδύσεις.

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