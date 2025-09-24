Διαμαντοπούλου: «Επίθεση» σε Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου για θεατρινισμούς - Μήνυμα σε Ανδρουλάκη

Σε κριτική της ρητορικής που χρησιμοποίησαν οι Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου, σε πολιτική εκδήλωση στο Κιλκίς, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν πρέπει να μετατραπεί σε «Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» και κάνοντας λόγο για θεατρινισμούς.

Η κυρία Διαμαντοπούλου επισήμανε ότι οι κινήσεις αυτές θυμίζουν τη στρατηγική που ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας στην εποχή των μνημονίων, εργαλειοποιώντας τον θυμό της κοινωνίας μέσω επιθετικού λαϊκισμού, υπονομεύοντας θεσμούς και ενισχύοντας τον διχασμό. Η παρέμβασή της με αιχμές αποτελεί ένα έμμεσο μήνυμα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η αντιπολίτευση οφείλει να αναδεικνύει τα προβλήματα με τεκμηρίωση, να απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία και να συμβάλλει στην ουσιαστική συζήτηση στο Κοινοβούλιο, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή να καταφεύγει σε υπερβολές. Όπως ανέφερε: «Βγήκε η κυρία Καρυστιανού, πολύ ωραία. Ακούστηκε το "δεν έχω οξυγόνο” και κινητοποιήθηκε μαζικά ο κόσμος. Θυμάστε τι ακολούθησε; Θυμάστε ότι αναδείχθηκε τότε και η κυρία Κωνσταντοπούλου; Αυτός ο τύπος αντίδρασης φέρνει μαζί του τον πιο τοξικό λαϊκισμό – τον ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Η ίδια ξεκαθάρισε: «Εμείς, ως κόμμα, δεν πρόκειται να μετατραπούμε σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου. Είμαστε κόμμα που προέρχεται από μια μεγάλη πολιτική παράδοση, με ηγέτες που γνώριζαν πώς να επικοινωνούν με την κοινωνία στην ουσία, όχι με θεατρινισμούς».

Η κα Διαμαντοπούλου επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη να φέρνει τα θέματα στο Κοινοβούλιο, να ζητά εξηγήσεις, να παρουσιάζει στοιχεία και να προτείνει λύσεις, συμμετέχοντας στις κοινωνικές κινητοποιήσεις με σεβασμό στους θεσμούς.

«Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τις εποχές της οργής, των γροθιών, των ύβρεων και του διχασμού. Δεν μας αξίζει η επιστροφή στο κλίμα πόλωσης που ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε μια χώρα με σταθερότητα, ηρεμία και σοβαρότητα», κατέληξε.