Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση της διπλής επιστροφής ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Το μέτρο αφορά αναδρομική οικονομική ενίσχυση για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η καταβολή της αναμένεται να ξεκινήσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα χορηγηθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, προβλέπεται και δεύτερη εφάπαξ καταβολή, έως το τέλος του Νοεμβρίου, η οποία θα αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το ύψος της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβάλει ο δικαιούχος. Η ενίσχυση χορηγείται χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης και μπορεί να ανέλθει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατά κανόνα, η επιστροφή αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή σε ποσό που ισοδυναμεί με δύο μηνιαία ενοίκια. Προϋπόθεση είναι τα στοιχεία της μίσθωσης, καθώς και οι σχετικές πληρωμές, να έχουν δηλωθεί ορθά.

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Για την πραγματοποίηση της πληρωμής απαιτείται να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ενεργό και έγκυρο IBAN.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής

Σε περίπτωση που η μεταφορά του ποσού δεν ολοκληρωθεί, για παράδειγμα επειδή ο δικαιούχος έχει δηλώσει λανθασμένο ή μη ενεργό IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει σχετικά την ΑΑΔΕ.

Ακολούθως, ο δικαιούχος ενημερώνεται προκειμένου να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων του. Μετά την επικαιροποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, προβλέπεται η ένταξή του στην επόμενη διαθέσιμη πληρωμή.