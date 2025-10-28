Επίδομα ενοικίου: Οι «γκρίζες ζώνες» στις συμφωνίες ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Το επίδομα ενοικίου, που θεσπίστηκε τον περασμένο Απρίλιο με στόχο την άμβλυνση της στεγαστικής κρίσης, φαίνεται πως δημιουργεί νέους πονοκεφάλους τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες.

Πολλοί ενοικιαστές καταγγέλλουν ότι οι ιδιοκτήτες προτείνουν τη δήλωση μικρότερου ποσού ενοικίου στην Εφορία, απαιτώντας παράλληλα την καταβολή επιπλέον χρημάτων «κάτω από το τραπέζι». Η πρακτική αυτή, πέρα από το ότι είναι παράνομη, οδηγεί σε στρεβλώσεις, καθώς οι ενοικιαστές λαμβάνουν μικρότερο επίδομα από αυτό που πραγματικά δικαιούνται, αφού το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του δηλωμένου ενοικίου.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ενοικιαστές προσπαθούν να πείσουν τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το πραγματικό ύψος του μισθώματος, ώστε να επωφεληθούν πλήρως από το επίδομα. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνται, αντιπροτείνοντας μάλιστα… αύξηση του ενοικίου, επικαλούμενοι τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Για ορισμένους, το επίδομα ενοικίου αποτελεί τελικά αφορμή για νέες αυξήσεις στα μισθώματα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά. Πολλοί ενοικιαστές δηλώνουν απογοητευμένοι, υποστηρίζοντας ότι το ύψος της ενίσχυσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, ειδικά σε περιοχές με υψηλά ενοίκια.

Το μέτρο αφορά χιλιάδες δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η εφαρμογή του στην πράξη αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από τις αρχικές προσδοκίες. Το σχετικό βοήθημα αναμένεται να καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου.