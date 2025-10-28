Η επιστροφή της Τουρκίας στη δυτική αμυντική αγορά – Τι σημαίνει η συμφωνία για Eurofighter

Κλίμα ικανοποίησης επικρατεί στην Τουρκία μετά τη συμφωνία για την απόκτηση 20 μαχητικών Eurofighter, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «ιστορική εξέλιξη» στην αμυντική πολιτική της χώρας. Η συμφωνία «κλείδωσε» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα τη Δευτέρα (27/10) σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη αγορά δυτικών οπλικών συστημάτων από την Τουρκία έπειτα από περίπου μία δεκαετία.

Όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, κυρίως φιλοκυβερνητικών μέσων, η εξέλιξη έχει προκαλέσει αμηχανία στην Ελλάδα και το Ισραήλ, χώρες που τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές τους δυνατότητες. Παρά τον ενθουσιασμό, ωστόσο, στην Άγκυρα αναγνωρίζουν ότι ακόμη και με την παραλαβή των πρώτων αεροσκαφών στις αρχές του 2026, η Τουρκία δεν θα διαθέτει αεροπορική υπεροχή έναντι της Ελλάδας, η οποία ήδη εξοπλίζεται με μαχητικά 5ης γενιάς.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολεμικής της αεροπορίας, η Τουρκία προχωρά και σε παράλληλες συμφωνίες με χώρες του Κόλπου. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποκτήσει 12 μεταχειρισμένα Eurofighter Tranche 3 από το Κατάρ, τα οποία είναι επιχειρησιακά έτοιμα και θα ενταχθούν στο τουρκικό οπλοστάσιο εντός 18 μηνών. Άλλα 12 αεροσκάφη από το Ομάν θα χρειαστούν αναβάθμιση, με το κόστος να εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική δαπάνη της συμφωνίας περίπου στα 13 δισ.

Ιδανικά η Τουρκία θα επιθυμούσε ακόμη την αγορά αμερικανικών F-35, ωστόσο η πόρτα φαίνεται για την ώρα να παραμένει κλειστή παρά το θερμό κλίμα ανάμεσα σε Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, την Πέμπτη (30/10) αναμένεται στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τη νέα γερμανική κυβέρνηση να εμφανίζεται πιο φιλική απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με εκείνη του Όλαφ Σολτς.

Σημειώνεται ότι Άγκυρα φαίνεται να αξιοποιεί τη γεωστρατηγική της θέση, καθώς οι Ευρωπαίοι βλέπουν σε αυτήν έναν κρίσιμο διαμεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας –

ρόλο που είχε αναδειχθεί και κατά τη συμφωνία για τη μεταφορά σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με τη Μέση Ανατολή, έχοντας πιέσει αποτελεσματικά τη Χαμάς να συναινέσει στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα.

.Στην Αθήνα, οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ανησυχία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE σε κρατικό επίπεδο, εφόσον δεν έχει προηγουμένως αρθεί το casus belli που έχει κηρύξει κατά της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας παραμένει «παγωμένο», αντανακλώντας το ψυχρό κλίμα στις διμερείς σχέσεις παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες αποκλιμάκωσης.