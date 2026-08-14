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ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο
Ειδήσεις
10:18 - 14 Αυγ 2026

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Reporter.gr Newsroom
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Το πλαφόν στα ενοίκια του Βερολίνου, καθώς και η αβεβαιότητα που προκαλεί η πιθανότητα κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας της γερμανικής πρωτεύουσας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν την αγορά, ακόμη και σήμερα, παρότι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας είχε ακυρώσει το πλαφόν ήδη από το 2021. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Τρία χρόνια μετά την κατάργηση του πλαφόν στα ενοίκια, ο λόγος τιμής αγοράς προς ενοίκιο στο Βερολίνο βρίσκεται περίπου 10% έως 15% χαμηλότερα από το επίπεδο που θα υποδείκνυε η τάση που καταγράφεται σε άλλες μεγάλες πόλεις», δήλωσε ο ερευνητής του ifo Μάτιας Ντολς.

Όπως επισημαίνει, το πλαφόν στα ενοίκια, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συζήτηση για απαλλοτριώσεις, έχει οδηγήσει επίσης σε σημαντική μείωση των νέων κατασκευών και των έργων ανακαίνισης από επενδυτές και εταιρείες του στεγαστικού κλάδου στο Βερολίνο.

«Ενώ κυρίως οι ιδιώτες ιδιοκτήτες αύξησαν απότομα τα ζητούμενα ενοίκια μετά τη λήξη του πλαφόν, οι εταιρείες διαχείρισης κατοικιών αντέδρασαν πουλώντας πολλά διαμερίσματα σε κρατικές εταιρείες», δήλωσε ο ερευνητής του ifo Φλόριαν Νόιμαϊερ.

Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα στον τομέα των νέων κατασκευών και των ανακαινίσεων υποχωρεί αισθητά, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων παρόχων κατοικίας. Παρότι τα νοικοκυριά αυξάνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα των κατασκευών, η αύξηση αυτή δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη μείωση που καταγράφεται στις μεγαλύτερες εταιρείες.

Μετά την κατάργηση του πλαφόν, τα ζητούμενα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από το 2023 και μετά, βρίσκονται 10% έως 15% υψηλότερα από το επίπεδο που θα αναμενόταν εάν δεν είχαν υπάρξει ούτε το πλαφόν ούτε η συζήτηση για απαλλοτριώσεις.

Ωστόσο, οι τιμές αγοράς των κατοικιών δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Η άνοδος των τιμών αγοράς υπολείπεται σημαντικά και οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στις άλλες μεγάλες πόλεις.

Η μελέτη βασίζεται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια αγγελίες ενοικίασης και 1,1 εκατομμύρια αγγελίες πώλησης κατοικιών στις 14 μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας για την περίοδο από το 2017 έως το 2024, καθώς και σε στοιχεία σχετικά με την οικοδομική δραστηριότητα.

Τα δεδομένα αυτά επέτρεψαν στους ερευνητές να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της στεγαστικής πολιτικής του Βερολίνου στις τιμές των κατοικιών και στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι συντάκτες της μελέτης δημιούργησαν έναν δείκτη στεγαστικής πολιτικής αβεβαιότητας, βασισμένο σε δημοσιεύματα 230 εφημερίδων.

«Η αβεβαιότητα στην αγορά κατοικίας του Βερολίνου αυξάνεται σημαντικά κάθε φορά που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζητούν την επιβολή πλαφόν στα ενοίκια ή την απαλλοτρίωση», δήλωσε η Κάρλα Κρόλαγκε, μία από τις συγγραφείς της μελέτης.

«Αυτή η αβεβαιότητα αποτυπώνεται στη συμπεριφορά των επενδυτών», πρόσθεσε.

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