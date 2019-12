Η τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον, πέθανε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 61 ετών.

Η Φρέντρικσον, η οποία υπήρξε συνιδρύτρια του σουηδικού γκρουπ, που έκανε την εμφάνιση του το 1986, είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του εγκεφάλου το 2002.

Εξαιτίας του όγκου, η γνωστή τραγουδίστρια είχε χάσει την όραση της στο ένα μάτι, καθώς και μέρος της ακοής της, ενώ ήταν αδύνατο να μιλήσει μήνες ολόκληρους μετά τη θεραπεία της. Ωστόσο, το 2005 είχε δηλώσει: «Πέρασα τρία πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά είμαι υγιής. Δεν λαμβάνω πλέον θεραπεία».

Οι Roxette γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Το τραγούδι τους «Must Have Been Love» έγραψε ιστορία ως σάουντρακ της ταινίας «Pretty Woman», όπως και τα «Listen To Your Heart», «Fading Like A Flower» και «The Look».

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της στη σουηδική εφημερίδα Expressen -ο σύζυγος και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 26 και 23 ετών- η Μαρί πέθανε από επιπλοκές «προηγούμενης ασθένειας» και πως η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.