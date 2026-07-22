ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Το παρελθόν, το παρόν και –κυρίως– το μέλλον του Πανεπιστημίου Πειραιώς συναντήθηκαν σε μια επετειακή βραδιά υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης συγκίνησης, με την οποία το Ίδρυμα γιόρτασε τη συμπλήρωση 88 χρόνων από την ίδρυσή του.

Στην κατάμεστη αρένα του Θεμιστόκλειου Συγκροτήματος στη Νίκαια, το Πανεπιστήμιο τίμησε την ιστορική του διαδρομή, παρουσίασε τη στρατηγική του για τη νέα εποχή, εγκαινίασε το πρώτο Συνέδριο Alumni και απέδωσε το Χρυσό Μετάλλιό του στον Γιώργο Νταλάρα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.

Την παρουσίαση της επετειακής εκδήλωσης ανέλαβε η διακεκριμένη δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, η οποία συντόνισε τις διαφορετικές ενότητες της βραδιάς.

Κεντρικός άξονας του χαιρετισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκη, αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος, με έμφαση στη διεθνοποίηση, την καινοτομία και τη διεύρυνση της πρόσβασης των νέων σε υψηλού επιπέδου σπουδές. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έναρξη του διεθνούς κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος Global Applied AI, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Purdue University of Indianapolis, στα δύο ευρωπαϊκά μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Διακυβέρνησης, τα οποία συνοδεύονται από 600 πλήρεις υποτροφίες για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA in Sustainability.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του μοναδικού στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Bloomberg Lab, καθώς και τις στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε:

«Η αποστολή του Πανεπιστημίου δεν εξαντλείται στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και στην επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά στη διαμόρφωση ανθρώπων με αξίες, κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατική συνείδηση.»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή του επετειακού βίντεο για τα 88 χρόνια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο αξιοποίησε αυθεντικό αρχειακό υλικό της ΕΡΤ, με την αισθητική των ιστορικών κινηματογραφικών «Επικαίρων». Οι εικόνες από τις διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του Ιδρύματος λειτούργησαν ως ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο, ξυπνώντας μνήμες και έντονα συναισθήματα. Το βίντεο απέσπασε θερμό χειροκρότημα, καθώς συνέδεσε με μοναδικό τρόπο την ιστορία του Πανεπιστημίου με τη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε το πρώτο Συνέδριο Alumni, κατά το οποίο οι διακεκριμένοι απόφοιτοι Θεόδωρος Πανταλάκης, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κυριακή Πιττή, Επιθεωρήτρια Αρχής Διαφάνειας και Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants και Πρόεδρος του International Propeller Club, μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και στάσεις ζωής, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση που έλαβαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθόρισε όχι μόνο την επαγγελματική τους πορεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ευθύνη, την ηγεσία και την προσφορά. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τη διαχρονική αξία της εκπαίδευσης που προσφέρει το Ίδρυμα και επιβεβαίωσαν τον ισχυρό δεσμό των αποφοίτων με την πανεπιστημιακή τους κοινότητα. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος και απόφοιτος μας Άρης Ραβανός.

Η τελετή βράβευσης του Γιώργου Νταλάρα αποτέλεσε την πλέον συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Με την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Ίδρυμα αναγνώρισε τη μακρόχρονη και πολυσχιδή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνία. Στην ομιλία του, ο Πρύτανης, Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης, ανέδειξε τις αξίες που συνδέουν τον κορυφαίο ερμηνευτή με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς: την εξωστρέφεια, την αφοσίωση στην ποιότητα, τη στήριξη των νέων δημιουργών και, πάνω απ' όλα, την κοινωνική προσφορά. Όπως επισήμανε, το έργο και η πορεία του Γιώργου Νταλάρα αποτελούν ζωντανό παράδειγμα ότι η πραγματική επιτυχία αποκτά την ουσιαστική της αξία όταν επιστρέφει ως προσφορά στην κοινωνία.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, αφήνοντας στην άκρη κάθε επισημότητα, μίλησε από καρδιάς για τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, λίγα μόλις στενά από το Θεμιστόκλειο Συγκρότημα, για τα δύσκολα παιδικά χρόνια σε μια φτωχή οικογένεια και για το όνειρο να σπουδάσει, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει. Με χαρακτηριστική ταπεινότητα αναρωτήθηκε: «Γιατί μου κάνετε τέτοια τιμή; Εγώ τη δουλειά μου έκανα μόνο.» Η αυθόρμητη αυτή εξομολόγηση συμπύκνωσε το ήθος και τη σεμνότητα που χαρακτηρίζουν την πολύχρονη πορεία του και συγκίνησε βαθιά τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική συναυλία του Μουσικού Συνόλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η κοινή ερμηνεία τραγουδιού από το Μουσικό Σύνολο και τον Γιώργο Νταλάρα, η οποία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού και προσέφερε ένα συγκινητικό φινάλε σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό, την παιδεία και τη διαχρονική σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Τον εορτασμό έκλεισε ένα εντυπωσιακό drone show, το οποίο αποτέλεσε έναν σύγχρονο και συμβολικό επίλογο σε μια ιστορική βραδιά που τίμησε τα 88 χρόνια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επιβεβαίωσε τη διαρκή πορεία του προς την εξωστρέφεια, τη δημιουργία και την καινοτομία.