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D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης
Ναυτιλία
17:33 - 22 Ιουλ 2026

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Η D-Marin, το δίκτυο επιλεγμένων premium μαρινών, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο φετινό Cannes Yachting Festival και στο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι της Γένοβας.

Στις δύο σημαντικές διοργανώσεις του κλάδου, η εταιρεία θα παρουσιάσει το διευρυμένο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο αριθμεί πλέον 28 μαρίνες σε εννέα χώρες, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύγχρονη, hospitality-driven εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα premium φιλοξενίας στις μαρίνες της Μεσογείου.

Με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή της, η οποία περιλαμβάνει την προσθήκη των μαρινών Marina di Olbia Yacht Service και Molo Brin στη Σαρδηνία, η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών για να παρουσιάσει την εξελισσόμενη εμπειρία D-Marin. Μια εμπειρία που συνδυάζει εξαιρετικούς προορισμούς, έξυπνη τεχνολογία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, ζωντανεύοντας για τους επισκέπτες τη φιλοσοφία «Feels Like Yachting Should Feel» μέσα από ένα καθηλωτικό και διαδραστικό περίπτερο.

Η D-Marin θα συμμετάσχει στις ακόλουθες εκθέσεις:

  • Cannes Yachting Festival: 8–13 Σεπτεμβρίου 2026, περίπτερο Jetée Nord 154
  • Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι της Γένοβας: 1–6 Οκτωβρίου 2026, περίπτερο LX20

Και στις δύο εκθέσεις, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς η D-Marin κάνει την παραμονή και την εξυπηρέτηση στη μαρίνα πιο απρόσκοπτη, άνετη και υψηλού επιπέδου. Μέσα από μεγάλες διαδραστικές οθόνες αφής, στελέχη των περιφερειακών ομάδων της D-Marin θα παρουσιάζουν στους επισκέπτες ολόκληρο το δίκτυο των premium μαρινών του Ομίλου, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν διαφορετικούς προορισμούς, να εξερευνήσουν διαδρομές πλεύσης και να εντοπίσουν τη μαρίνα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις της εφαρμογής D-Marin App, της κεντρικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της D-Marin σε ένα σημείο. Μέσω της εφαρμογής, οι πελάτες μπορούν να αναζητήσουν μια μαρίνα, να επιλέξουν και να κλείσουν θέση ελλιμενισμού, να διαχειριστούν βασικές υπηρεσίες, να παρακολουθούν το σκάφος τους μέσω της τεχνολογίας Smart Sensor και να ελέγχουν την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω έξυπνων κολόνων παροχών. Το αποτέλεσμα είναι μια απλούστερη και πιο συνδεδεμένη εμπειρία στη μαρίνα, η οποία προσφέρει στους ιδιοκτήτες σκαφών μεγαλύτερο έλεγχο, πληρέστερη ενημέρωση και σιγουριά, οποιαδήποτε στιγμή και όπου κι αν βρίσκονται.

Ο Matthias Gehring, Chief Commercial Officer της D-Marin, δήλωσε: «Οι εκθέσεις των Καννών και της Γένοβας αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για να συναντήσουμε ιδιοκτήτες σκαφών, καπετάνιους, μεσίτες και συνεργάτες του κλάδου και να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η D-Marin συνεχίζει να εξελίσσει την premium εμπειρία στις μαρίνες. Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιό μας συνδυάζει εξαιρετικούς προορισμούς, έξυπνη τεχνολογία και μια κουλτούρα εξυπηρέτησης με επίκεντρο τη φιλοξενία, βοηθώντας τους επισκέπτες μας να απολαμβάνουν μια πιο απρόσκοπτη, εξατομικευμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία σε ολόκληρο το δίκτυο των μαρινών μας. Αυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε “Feels Like Yachting Should Feel”.»

Στις εκθέσεις των Καννών και της Γένοβας, οι επισκέπτες θα απολαύσουν:

  • Ζωντανές επιδείξεις της εφαρμογής D-Marin App, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να κλείνουν θέση ελλιμενισμού, να διαχειρίζονται υπηρεσίες, να παρακολουθούν το σκάφος τους και να ελέγχουν την κατανάλωσή τους από μία ενιαία πλατφόρμα
  • Επιδείξεις της τεχνολογίας Smart Sensor και των έξυπνων κολόνων παροχών, οι οποίες προσφέρουν στους ιδιοκτήτες σκαφών μεγαλύτερη ενημέρωση, έλεγχο και σιγουριά
  • Εξατομικευμένες συναντήσεις με στελέχη των περιφερειακών ομάδων της D-Marin
  • Διαδραστικές περιηγήσεις μέσω οθονών αφής σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο μαρινών της D-Marin
  • Καθοδήγηση με βάση τον προορισμό, ώστε οι επισκέπτες να εντοπίσουν τη μαρίνα που προτιμούν
  • Εξατομικευμένες οικονομικές προσφορές, προσαρμοσμένες στο αίτημα κάθε επισκέπτη
  • Περιφερειακά φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό για προορισμούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών
  • Αποκλειστικές παρουσιάσεις επερχόμενων έργων ανάπτυξης και νέων υπηρεσιών στις μαρίνες
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