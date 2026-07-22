ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1148/2026), Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται, και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), που στο εξής λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών. Ειδικότερα:
- Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στην εφαρμογή Τα αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Εισαγωγές (Import) - Εμπορεύματα γενικά > Αμφισβήτηση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ).
- Η ΠΕΤΑ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Στη συνέχεια, η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.
- Στις Επιτροπές συμμετέχουν στελέχη με συναφή τεχνική εξειδίκευση και εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε υπόθεσης.
- Ενισχύονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας, με την εξαίρεση από τις Επιτροπές υπαλλήλων που συνδέονται υπηρεσιακά με την έκδοση της αμφισβητούμενης απόφασης ή με το Τελωνείο εισαγωγής.
- Τυποποιείται η διαδικασία και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρότυπα για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις.
Οι ΠΕΤΑ εξετάζουν αμφισβητήσεις που εγείρονται από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων θέματα:
- δασμολογικής κατάταξης, δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων,
- υπαγωγής (ή μη) και εφαρμογής του σωστού συντελεστή ΦΠΑ, Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή άλλων φόρων και τελών (παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
- Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εισαγωγές > Τελωνειακές Αμφισβητήσεις (ΠΕΤΑ)