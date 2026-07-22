Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Με τη συμμετοχή 11 νέων από την Ελλάδα, η Celestyal πραγματοποίησε στις 16 Ιουλίου το πρώτο Celestyal Intern Conference, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του διαχρονικού προγράμματος πρακτικής άσκησης της εταιρείας.

Από την υποδοχή του πρώτου ασκουμένου το 2014 έως σήμερα, περισσότεροι από 80 φοιτητές και σπουδαστές έχουν γνωρίσει από κοντά το πολυδιάστατο περιβάλλον της κρουαζιέρας και της ναυτιλίας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την πραγματική επαγγελματική εμπειρία.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014, μέσα από τη συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όταν ο πρώτος φοιτητής πραγματοποίησε δίμηνη πρακτική άσκηση στο Fleet Personnel. Η αρχική αυτή τοποθέτηση αποτέλεσε την αφετηρία μιας σταθερής σχέσης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο παραμένει ο μακροβιότερος και βασικός ακαδημαϊκός συνεργάτης του προγράμματος.

Στη διάρκεια των ετών, η πρωτοβουλία διευρύνθηκε, υποδεχόμενη νέους από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ALBA Graduate Business School, το ESCP Business School, το Cyprus University of Technology, το University of Greenwich, το University of Sussex, το Universidad Carlos III de Madrid και το University of St Andrews, καθώς και φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Μέσω του Erasmus+, φοιτητές και σπουδαστές από ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν επίσης ενταχθεί σε εταιρικές ομάδες και διεθνείς αγορές της Celestyal. Η σύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα επεκτάθηκε το 2019 και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολλεγίου Αθηνών (job shadowing), δίνοντας σε μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τη λειτουργία διαφορετικών επαγγελματικών πεδίων.

Περισσότερες από 15 επαγγελματικές κατευθύνσεις

Η κρουαζιέρα αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστημα στο οποίο συναντώνται η ναυτιλία, ο τουρισμός, η φιλοξενία, η τεχνολογία, οι εμπορικές δραστηριότητες και η εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Αυτή η πολυμορφία αποτυπώνεται και στις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται.

Οι συμμετέχοντες έχουν τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, στα τμήματα Fleet Personnel, Marine Operations, Hotel Operations, Passenger Services, Shore Excursions, Travel and Experience, Business Development, Revenue Management, Reservations and Contact Centre, Finance, Accounting, Purchasing, People and Culture, Marketing and Public Relations, Digital και Information Systems.

Με την καθοδήγηση στελεχών και mentors, συμμετέχουν στην καθημερινότητα των ομάδων και εξοικειώνονται με πραγματικά αντικείμενα εργασίας. Ανάλογα με τη μορφή κάθε κύκλου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει workshops, συμβουλευτική για τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία επαγγελματικών συνεντεύξεων, καθώς και δράσεις γνωριμίας με το προϊόν και τη συνολική λειτουργία της κρουαζιέρας.

Για ορισμένους, η πρακτική αποτέλεσε την αφετηρία μιας σταθερότερης επαγγελματικής σχέσης με την εταιρεία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οκτώ πρώην ασκούμενοι συνέχισαν με επαγγελματική συνεργασία, ενώ πέντε εξακολουθούν να εργάζονται σήμερα στις ομάδες της, σε τμήματα όπως Business Development, Travel and Shorex, Accounting και Hotel Operations.

Ο φετινός κύκλος και το πρώτο Celestyal Intern Conference

Στο πρόγραμμα του 2026 συμμετέχουν δέκα φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μία φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ένας σπουδαστής από το IES Virgen de la Paz της Ισπανίας μέσω του Erasmus+, ο οποίος εντάχθηκε στις ομάδες Business Development της Celestyal στην ισπανική αγορά, και ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση τον Μάιο του 2026.

Το πρώτο Celestyal Intern Conference έφερε κοντά τους φετινούς ασκούμενους, τα στελέχη και τους mentors τους, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο μάθησης, διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών. Μέσα από παρουσιάσεις, θεματικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, οι συμμετέχοντες γνώρισαν διαφορετικές πτυχές της εταιρικής λειτουργίας, συζήτησαν με επαγγελματίες του κλάδου και απέκτησαν πληρέστερη εικόνα των επιλογών που μπορούν να ακολουθήσουν.

O Καπτ. Γ. Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε: «Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αποτελεί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον κλάδο της κρουαζιέρας και της ναυτιλίας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους νέους εφόδια, καθοδήγηση και μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ενώ η δημιουργικότητα και η φρέσκια ματιά τους συμβάλλουν στη δική μας εξέλιξη. Με το πρώτο Celestyal Intern Conference ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη μάθηση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης»

Η κα Ειρήνη Αποστόλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Celestyal, σχολίασε: «Από την πρώτη στιγμή, πιστέψαμε στη δυναμική αυτής της πρωτοβουλίας και επενδύσαμε σε αυτή με χρόνο, αφοσίωση και ουσιαστικό ενδιαφέρον, προσεγγίζοντας και στηρίζοντας κάθε παιδί ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται τόσο στη διαχρονική αξία του προγράμματος όσο και στη στενή, ζεστή και ουσιαστική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Στο πλαίσιο αυτής της πολυετούς πορείας, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δεκάδες νέους από διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, εμπλουτιστήκαμε και εμείς από τις ιδέες, τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη φρέσκια ματιά τους. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε στην πράξη πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Απέδειξε, επίσης, ότι όταν επενδύουμε με συνέπεια στους ανθρώπους, δημιουργούμε ευκαιρίες, καλλιεργούμε δυνατότητες και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του αύριο.

Καθοριστική σε αυτή την πορεία υπήρξε η συμβολή της Taleen Tchalikian, VP People & Culture Celestyal, η οποία, ως επικεφαλής, καθοδήγησε και στήριξε την πρωτοβουλία, ενισχύοντας ουσιαστικά την εξέλιξη και τη διαχρονική της συνέχεια.

Είμαι βέβαιη ότι αυτή η δημιουργική πορεία θα συνεχιστεί με την ίδια πίστη και δυναμική. Γιατί η πραγματική της αξία αποτυπώνεται στους νέους ανθρώπους που εμπνέει, στα εφόδια που τους προσφέρει και στις δυνατότητες που τους βοηθά να μετατρέψουν σε προοπτική για το μέλλον.»

Η κα Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανέφερε: «Η μακρόχρονη συνεργασία μας με τη Celestyal αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να μεταφέρουν τις προκλήσεις που αντιλαμβάνονται, ώστε να αποτελέσουν αφορμή και ανατροφοδότηση για νέες επιστημονικές δράσεις. Ευχαριστούμε θερμά τη Celestyal για τη σταθερή εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη φροντίδα με την οποία υποδέχεται τους φοιτητές μας όλα αυτά τα χρόνια».

Με συνέπεια και σταθερή προσήλωση στη σύνδεση της εκπαίδευσης με το επαγγελματικό περιβάλλον, η Celestyal συνεχίζει να εξελίσσει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιεί διαχρονικά, διευρύνοντας τις συνεργασίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους νέους. Παράλληλα, σχεδιάζει τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας, με νέες δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον κόσμο της κρουαζιέρας και της ναυτιλίας.