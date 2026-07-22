Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ελλάδα συνέστησε στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία να αναβαθμίσουν τα μέτρα ασφαλείας κατά την πλεύση τους στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με σχετική οδηγία του υπουργείου Ναυτιλίας που επικαλείται το Reuters.

Τα ελληνικά συμφέροντα ελέγχουν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, ο οποίος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις εμπορικές μεταφορές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η περιοχή περιλαμβάνει τα ύδατα της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, αλλά και των εμπόλεμων Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, επιχειρώντας να πλήξουν τις πολεμικές δυνατότητες της άλλης πλευράς.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ένταση που παρατηρείται, με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, συνιστάται όλα τα ελληνικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επιθέσεις σε πλοία ελληνικών συμφερόντων

Την Κυριακή, ρωσικός πύραυλος έπληξε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι.

Την ίδια ημέρα, δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση με θαλάσσια drones στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), ενός αγωγού πετρελαίου μήκους 1.510 χιλιομέτρων που συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Καζακστάν στην Κασπία Θάλασσα με το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αγωγός CPC αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν.

Σύμφωνα με την οδηγία της 21ης Ιουλίου, το δεξαμενόπλοιο ASIA, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Dynacom, και το NISSOS IOS, ιδιοκτησίας της Kyklades Maritime Corp, δέχθηκαν επίθεση την ώρα που πραγματοποιούσαν εργασίες φόρτωσης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ακόμη ένα πλοίο ελληνικής διαχείρισης έχει δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.

Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα αυξάνει τους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές ροές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.