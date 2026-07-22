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Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί
Ειδήσεις
19:38 - 22 Ιουλ 2026

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ιταλοί πυροσβέστες συνεχίζουν σήμερα (22/7) τη δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης πολλών δασικών πυρκαγιών και μετώπων σε περιοχές χαμηλής βλάστησης στη Σικελία, στη νότια Ιταλία, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί θερμοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους και προκαλούν αναζωπυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι ο υδράργυρος αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ριπές θερμού αέρα ενισχύουν τις φλόγες και δημιουργούν νέα προβλήματα στις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περίπου 100 κάτοικοι, καθώς και 22 ασθενείς από κλινική στο κέντρο του νησιού, χρειάστηκε να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας. Στην περιοχή, όπου η φωτιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την παρουσία πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του πύρινου μετώπου.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι από το περασμένο Σάββατο έχει επέμβει σε περισσότερες από 1.000 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Σικελία.

Εκπρόσωπος της ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή», επισημαίνοντας ότι οι πυρκαγιές ευνοούνται από τις «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρότητα του εδάφους» που έχει προκληθεί από την παρατεταμένη ανομβρία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με τις αρχές Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική.

Η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κεντρικό τμήμα της Σικελίας, γύρω από τις περιοχές Καστρονόβο και Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση, με περίπου 20 κοινότητες να έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό, σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ύδρευσης.

Η εφημερίδα Giornale di Sicilia ανέφερε σήμερα ότι σε αρκετές κοινότητες του κεντρικού και νότιου τμήματος του νησιού οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν το πρόβλημα στη Σικελία, όπου οι περίοδοι ξηρασίας γίνονται ολοένα και συχνότερες. Περίπου το 70% των εδαφών του νησιού εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει κίνδυνο απερήμωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2021, η θερμοκρασία στη Σικελία είχε ανέλθει στους 48,8 βαθμούς Κελσίου, κοντά στις Συρακούσες, καταγράφοντας ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την Ευρώπη.

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