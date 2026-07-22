Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν προκαλούν οι αμοιβαίες απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με αντίποινα στην ευρύτερη περιοχή σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικούς στόχους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή, το Ιράν θα προχωρήσει σε χτυπήματα εναντίον υποδομών που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικές εγκαταστάσεις, όπως γέφυρες ή σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η απάντηση της Τεχεράνης δεν θα περιοριστεί εντός των ιρανικών συνόρων, αλλά θα αφορά υποδομές και στόχους που σχετίζονται με την αμερικανική παρουσία και επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Απειλή για το Στενό του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

«Το Ιράν διαθέτει σιδερένια βούληση όσον αφορά την άσκηση της κυριαρχίας του επί του Στενού του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψει ποτέ αυτό να αποτελέσει ξανά απειλή για το Ιράν», ανέφερε το Tasnim, μεταφέροντας τη θέση της στρατιωτικής πηγής.

Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε αναταραχή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών σε περίπτωση επίθεσης εναντίον πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι εάν το Ιράν χτυπήσει πλοίο στην περιοχή με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα, η αμερικανική απάντηση θα είναι η καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

«Θα βομβαρδίζουμε και θα καταστρέφουμε μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι οι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις που βρίσκονται ακόμη και κοντά ή μέσα στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη.

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Κλιμάκωση με παγκόσμιες επιπτώσεις

Η νέα ανταλλαγή απειλών ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ασταθής.

Το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ή διακοπής της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.