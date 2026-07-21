Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Ανοδικά αναθεώρησε η Goldman Sachs τις εκτιμήσεις της για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο θα διατηρήσουν την προσφορά περιορισμένη και θα εντείνουν τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, η επαναφορά των εξαγωγών LNG από τον Περσικό Κόλπο σε φυσιολογικά επίπεδα δεν αναμένεται πλέον πριν από τον Οκτώβριο του 2026, αντί για τον Ιούλιο, όπως προέβλεπαν οι προηγούμενες εκτιμήσεις. Η αναθεώρηση αποδίδεται στις συνεχιζόμενες δυσκολίες που καταγράφονται στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 20% των διεθνών εξαγωγών LNG.

Την αναθεωρημένη πρόβλεψη παρουσιάζει η αναλύτρια της Goldman Sachs, Σαμάνθα Νταρτ, η οποία εκτιμά ότι η καθυστέρηση στις εξαγωγές θα περιορίσει την παγκόσμια προσφορά LNG κατά περίπου 16 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή περίπου κατά 4%. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Χαμηλότερα αποθέματα πριν από τον χειμώνα

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου αναμένεται να είναι γεμάτες μόλις κατά 67% στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεκινά ουσιαστικά η χειμερινή περίοδος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πληρότητα 74%.

Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι στο τέλος του χειμώνα, στα τέλη Μαρτίου, τα αποθέματα θα έχουν περιοριστεί στο 28%, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα κινηθούν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Σημαντική αναθεώρηση στις προβλέψεις για το TTF

Η επιδείνωση των προοπτικών στην πλευρά της προσφοράς οδήγησε την επενδυτική τράπεζα σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά.

Πλέον, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η μέση τιμή του TTF θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του τρίτου τριμήνου του 2026 και στα 53 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Οι προηγούμενες προβλέψεις έκαναν λόγο για 41 ευρώ και 40 ευρώ αντίστοιχα.

Για το σύνολο του 2027, η τράπεζα αύξησε οριακά την πρόβλεψή της, τοποθετώντας τη μέση τιμή στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 30 ευρώ.

Προειδοποίηση για αυξημένους κινδύνους

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις εξακολουθούν να είναι ανοδικοί, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή παραμένει έντονη.

Για τον λόγο αυτό συστήνει στους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου να εξετάσουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), ώστε να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα άνοδο των τιμών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το δυσμενές και το ευνοϊκό σενάριο

Στο δυσμενέστερο σενάριο, όπου η πλήρης αποκατάσταση των ενεργειακών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή μετατεθεί σταδιακά μέσα στο 2027, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του TTF θα πρέπει να υπερβεί τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προκειμένου να περιοριστεί επαρκώς η ζήτηση LNG από την Ασία και να εξισορροπηθεί η αγορά.

Αντίθετα, εάν η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αποκατασταθεί ταχύτερα από ό,τι αναμένεται σήμερα, οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν εκ νέου προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο στο οποίο η ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο καθίσταται και πάλι ανταγωνιστική έναντι του άνθρακα.

Πτωτικές προοπτικές σε βάθος χρόνου

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αναθεώρηση προς τα πάνω, η Goldman Sachs διατηρεί αμετάβλητη τη μακροπρόθεσμη εκτίμησή της για αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει μέση τιμή 19 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2028 και 16 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2029, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα έχει αποκατασταθεί πλήρως και οι διεθνείς ενεργειακές ροές θα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.