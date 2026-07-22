Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7), χρήστες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία των εφαρμογών της Meta.

Ειδικότερα, έχουν αυξηθεί οι αναφορές για δυσλειτουργίες στις πλατφόρμες Facebook, Messenger και Instagram, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη σύνδεσή τους στους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω του Messenger, με την υπηρεσία να παρουσιάζει καθυστερήσεις ή αδυναμία λειτουργίας για ορισμένους χρήστες.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας DownDetector, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις εφαρμογές της Meta από χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι αναφορές παρουσίασαν σημαντική αύξηση μετά τις 15:00 το απόγευμα και μετά.