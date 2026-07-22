Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Η ρωσική οικονομία εμφανίζει ολοένα και πιο έντονα σημάδια πίεσης, καθώς το κόστος χρηματοδότησης ενός πέμπτου έτους πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, το πιο πρόσφατο σημάδι αυτής της πίεσης είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, -το οποίο πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του πολέμου-, και των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας, οι οποίες απαιτούν ολοένα υψηλότερες αποδόσεις για να τον χρηματοδοτήσουν.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/7) ότι θα αναστείλει τις δημοπρασίες κρατικών ομολόγων, έπειτα από μια σειρά δημοπρασιών που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν αγοραστές στις αποδόσεις που ήταν διατεθειμένες να αποδεχθούν οι εγχώριες τράπεζες.

Όπως σημειώνεται, οι αποδόσεις των ρωσικών κρατικών ομολόγων κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 13% και 17%, ωστόσο ενδέχεται να υποχωρήσουν ελαφρώς την επόμενη εβδομάδα, εάν η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώσει το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/7).

Η κεντρική τράπεζα έχει αναγκαστεί να διατηρεί τα επιτόκια σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα προκειμένου να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρύνεται σημαντικά. Το βασικό επιτόκιο ανέρχεται σήμερα στο 14,25%.

Οι επιχειρήσεις συνήθως δανείζονται με επιτόκια σημαντικά υψηλότερα από αυτό το επίπεδο, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το Κρεμλίνο ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις για την ίδια, περιορισμένη δεξαμενή αποταμιεύσεων. Η Ρωσική Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, η μεγαλύτερη επιχειρηματική ένωση της χώρας, προειδοποίησε την Τετάρτη για ένα κύμα «φθινοπωρινών χρεοκοπιών», εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων. Ήδη οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τον Γιανις Κλούγκε, αναλυτή του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας (SWP), η Μόσχα είχε αρχικά προβλέψει στον προϋπολογισμό της μείωση των στρατιωτικών δαπανών για φέτος. Αντίθετα, αυτές εκτινάχθηκαν και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ήμισυ των συνολικών κρατικών δαπανών κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Κλούγκε σημείωσε ότι η αντιπαράθεση στην αγορά ομολόγων δεν προμηνύει κάποια άμεση κατάρρευση, ωστόσο συνάδει με άλλα σημάδια πίεσης που παρατηρούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ρωσίας. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, στον οποίο κυριαρχούν εδώ και χρόνια οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει υποχωρήσει κατά 30% τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να πλήξει κρίσιμες οικονομικές υποδομές ακόμη και σε περιοχές όπως το Ομσκ της Σιβηρίας.

Ο οικονομικός αντίκτυπος των ουκρανικών πληγμάτων

Το ίδιο διάστημα, η Ουκρανία έχει επεκτείνει θεαματικά τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Πέρα από τα πλήγματα σε διυλιστήρια, τα οποία προκάλεσαν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν πλήξει 183 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, διαταράσσοντας σοβαρά τις προσπάθειες της Ρωσίας να ανεφοδιάσει την πολιορκούμενη Κριμαία με καύσιμα, αλλά και δυσχεραίνοντας τις εξαγωγές σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του σιταριού στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη άνοδος οφείλεται τόσο στις ουκρανικές επιθέσεις, όσο και στα παράλληλα ρωσικά πλήγματα κατά της Οδησσού, του σημαντικότερου εξαγωγικού κόμβου για τα ουκρανικά σιτηρά. Ρώσοι αγρότες διαμαρτύρονται ότι οι αγοραστές δεν επιθυμούν να αναλάβουν τον κίνδυνο να δεχθούν επίθεση τα φορτία τους και έχουν στραφεί σε άλλες χώρες-εξαγωγείς, αφήνοντάς τους να ανύμπορους να διαθέσουν στην αγορά μια κατά τα άλλα καλή σοδειά.

Επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Wildberries

Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι εξελίξεις επισκιάστηκαν από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών στα κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας και βασικού κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν εμπορεύματα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που φυλάσσονταν προσωρινά σε δύο αποθήκες, μία έξω από τη Μόσχα και μία κοντά στην πόλη Ταμπόφ, προκαλώντας κύμα συγκινητικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιχειρηματίες, των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνταν από αυτές τις εγκαταστάσεις. Το POLITICO δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα σχετικά βίντεο.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη, με drones να πλήττουν δύο ακόμη αποθήκες της Wildberries στις περιφέρειες Σταυρούπολης και Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με την ιδρύτρια της εταιρείας, Νατάσα Κιμ.

Για τον διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μπρόβντι, η χρηματική αξία των κατεστραμμένων εμπορευμάτων δεν ήταν το βασικό ζήτημα.

«Στόχος είναι να συντριβεί, μέσα σε μια στιγμή, η ψευδαίσθηση μιας άνετης και ειρηνικής ζωής για την πειθήνια βιομάζα του κράτους-επιτιθέμενου», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Ένα απολαυστικό χτύπημα κατευθείαν στην πιο ευαίσθητη ζώνη άνεσης του μέσου φορέα των "παραδοσιακών αξιών" και λάτρη του Πούτιν».

Αν και η Wildberries είναι κατά κύριο λόγο μια επιχείρηση πολιτικού χαρακτήρα, η ηλεκτρονική της πλατφόρμα διαθέτει προς πώληση διάφορα αγαθά διττής χρήσης, όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και εξοπλισμό νυχτερινής όρασης. Για τον λόγο αυτό, η ουκρανική κυβέρνηση θεώρησε τις εγκαταστάσεις της νόμιμο στρατιωτικό στόχο, ιδίως δεδομένου ότι η Ρωσία πλήττει εδώ και μήνες αντίστοιχα κέντρα logistics στην Ουκρανία.