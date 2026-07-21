Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Στη σημασία των νέων πολιτικών στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στάθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες και των οικογενειών τους.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας μητέρας από τα Ιωάννινα, το παιδί της οποίας συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα μέσω της τοπικής ΕΛΕΠΑΠ, περιγράφοντας την αλλαγή που, όπως είπε, έφερε η παρέμβαση στην καθημερινότητά τους.

«Η μητέρα του Γιάννη μας μίλησε για το επιστημονικό θαύμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Είδε το παιδί της, από εκεί που δεν μιλούσε, να μπορεί να εκφράζεται, να δείχνει τι του αρέσει και τι το ενοχλεί, να κοινωνικοποιείται με άλλα παιδιά και ακόμη να παίζει μπάλα μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τη μεγάλη πλειονότητα των γονέων που συμμετείχαν, καλώντας την αντιπολίτευση να λάβει υπόψη τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων για τις οικογένειες.

«Να πείτε στους γονείς που αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα ότι εμείς θα το καταψηφίσουμε», σημείωσε με αιχμηρό τρόπο.

«Από το επίδομα στην πραγματική στήριξη και την αυτονομία»

Η υπουργός έδωσε προσωπικό τόνο στην τοποθέτησή της, χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό παράδειγμα για να περιγράψει τη διαφορά που, όπως είπε, έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία.

«Είμαι 38 ετών και έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 2018, αν ήμουν 38 ετών, είχα ένα παιδί 15 μηνών και είχα αναπηρία, θα ήμουν μόνη. Θα είχα μόνο ένα επίδομα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, σήμερα το πλαίσιο στήριξης είναι διαφορετικό, καθώς ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ο Προσωπικός Βοηθός, η Κάρτα Αναπηρίας και προγράμματα προσβασιμότητας.

«Θα είχα τον δικό μου προσωπικό βοηθό, θα είχα μια κάρτα αναπηρίας που θα μου επέτρεπε να βγω έξω, να δουλέψω, να κοινωνικοποιηθώ, να πάω για έναν καφέ ή μια θεατρική παράσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για την πρώιμη παιδική παρέμβαση, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες μπορούν να λαμβάνουν έως και 800 ευρώ τον μήνα για τη στήριξη των παιδιών τους.

Η υπουργός μίλησε επίσης για τα προγράμματα προσβασιμότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

«Οι πολιτικές αυτές δεν είναι προσωρινές – ήρθαν για να μείνουν»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι τα προγράμματα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και του προσωπικού βοηθού αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια.

«Σε κάποια χρόνια από τώρα, τα εμβληματικά για εμάς προγράμματα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και του προσωπικού βοηθού θα είναι ακόμη καλύτερα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την υπουργό, η εμπειρία από τα πιλοτικά προγράμματα οδηγεί σε βελτιώσεις και στη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων πολιτικών.

«Αυτό που κρατώ είναι ότι τα προγράμματα αυτά ήρθαν για να μείνουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η στήριξη μιας κοινωνικής ομάδας που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο.

«Ήρθαν να μείνουν προς όφελος ενός ολόκληρου κόσμου που δεν είναι πια αόρατος. Ενός κόσμου που η κυβέρνηση αυτή τον βρίσκει, του μιλάει, τον ακούει, τον βλέπει και συνδιαμορφώνει μαζί του την καθημερινότητά του», κατέληξε η υπουργός.