ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ
Ειδήσεις
20:50 - 21 Ιουλ 2026

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σημασία των νέων πολιτικών στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στάθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες και των οικογενειών τους.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας μητέρας από τα Ιωάννινα, το παιδί της οποίας συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα μέσω της τοπικής ΕΛΕΠΑΠ, περιγράφοντας την αλλαγή που, όπως είπε, έφερε η παρέμβαση στην καθημερινότητά τους.

«Η μητέρα του Γιάννη μας μίλησε για το επιστημονικό θαύμα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Είδε το παιδί της, από εκεί που δεν μιλούσε, να μπορεί να εκφράζεται, να δείχνει τι του αρέσει και τι το ενοχλεί, να κοινωνικοποιείται με άλλα παιδιά και ακόμη να παίζει μπάλα μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τη μεγάλη πλειονότητα των γονέων που συμμετείχαν, καλώντας την αντιπολίτευση να λάβει υπόψη τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων για τις οικογένειες.

«Να πείτε στους γονείς που αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα ότι εμείς θα το καταψηφίσουμε», σημείωσε με αιχμηρό τρόπο.

«Από το επίδομα στην πραγματική στήριξη και την αυτονομία»

Η υπουργός έδωσε προσωπικό τόνο στην τοποθέτησή της, χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό παράδειγμα για να περιγράψει τη διαφορά που, όπως είπε, έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία.

«Είμαι 38 ετών και έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 2018, αν ήμουν 38 ετών, είχα ένα παιδί 15 μηνών και είχα αναπηρία, θα ήμουν μόνη. Θα είχα μόνο ένα επίδομα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, σήμερα το πλαίσιο στήριξης είναι διαφορετικό, καθώς ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ο Προσωπικός Βοηθός, η Κάρτα Αναπηρίας και προγράμματα προσβασιμότητας.

«Θα είχα τον δικό μου προσωπικό βοηθό, θα είχα μια κάρτα αναπηρίας που θα μου επέτρεπε να βγω έξω, να δουλέψω, να κοινωνικοποιηθώ, να πάω για έναν καφέ ή μια θεατρική παράσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για την πρώιμη παιδική παρέμβαση, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες μπορούν να λαμβάνουν έως και 800 ευρώ τον μήνα για τη στήριξη των παιδιών τους.

Η υπουργός μίλησε επίσης για τα προγράμματα προσβασιμότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

«Οι πολιτικές αυτές δεν είναι προσωρινές – ήρθαν για να μείνουν»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι τα προγράμματα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και του προσωπικού βοηθού αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια.

«Σε κάποια χρόνια από τώρα, τα εμβληματικά για εμάς προγράμματα της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και του προσωπικού βοηθού θα είναι ακόμη καλύτερα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την υπουργό, η εμπειρία από τα πιλοτικά προγράμματα οδηγεί σε βελτιώσεις και στη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων πολιτικών.

«Αυτό που κρατώ είναι ότι τα προγράμματα αυτά ήρθαν για να μείνουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η στήριξη μιας κοινωνικής ομάδας που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο.

«Ήρθαν να μείνουν προς όφελος ενός ολόκληρου κόσμου που δεν είναι πια αόρατος. Ενός κόσμου που η κυβέρνηση αυτή τον βρίσκει, του μιλάει, τον ακούει, τον βλέπει και συνδιαμορφώνει μαζί του την καθημερινότητά του», κατέληξε η υπουργός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες
Ειδήσεις

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους
Πολιτική

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ