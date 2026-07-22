Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

Με την επιβατική κίνηση να διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Σε συνέχεια του απολύτως επιτυχημένου προγράμματος βιώσιμης μετάβασης ROUTE 2025, ο ΔΑΑ υλοποιεί πλέον τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την επέκταση των υποδομών του.

Στη συνέντευξή του στο Reporter Magazine, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, αναλύει τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, τη στρατηγική διεύρυνσης των αγορών, το όραμα των επενδύσεων και την πορεία της εταιρείας ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Καλλιμασία:

Η Αθήνα έχει πλέον εδραιωθεί ως προορισμός πέρα από την περίοδο αιχμής και αυτό φαίνεται την ταξιδιωτική κίνηση τους πρώτους μήνες του 2026. Να αναμένουμε ένα ακόμα ρεκόρ επιβατών στο σύνολο του έτους;

«Πράγματι, η άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας αποτελεί διαχρονικά στρατηγικό στόχο για εμάς, όχι μόνο γιατί οδηγεί σε πιο ορθολογική αξιοποίηση των υποδομών μας, αλλά κυρίως γιατί συνδέεται με ένα πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης για την Αθήνα ως προορισμό. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην περίοδο αιχμής, αλλά ενισχύεται σταδιακά και πέραν της θερινής περιόδου, κάτι που επιβεβαιώνει την ωρίμανση της Αθήνας ως city break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Αθήνα δεν είναι πλέον αποκλειστικά καλοκαιρινός προορισμός για τον τουρισμό μας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει καθοριστικά η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αεροδρομίων – ACI EUROPE για το 2025, η συνολική διασυνδεσιμότητα της Αθήνας αυξήθηκε κατά 33% έναντι του 2019 και κατά 13% έναντι του 2024, επίδοση που κατέταξε το αεροδρόμιό μας στην κορυφή μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων ως προς την ανάπτυξη μετά την πανδημία.

Ειδικότερα, το πρώτο πεντάμηνο του 2026, κινήθηκε θετικά, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 12,23 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,3%. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 6,0% και 5,0%, αντίστοιχα. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, διατηρούμε την εκτίμησή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Βέβαια, οι προοπτικές παραμένουν μεν θετικές, αλλά, δεδομένων των γεωπολιτικών και μακροοικονομικών εξελίξεων, απαιτείται μια ιδιαίτερα προσεκτική και ρεαλιστική προσέγγιση».

Πώς αξιολογείτε τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τι μπορείτε να κάνετε από τη μεριά σας ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος στον ελληνικό τουρισμό;

«Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν ένα παράγοντα τον οποίο, όπως προανέφερα, παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή, καθώς οι αερομεταφορές και ο

τουρισμός επηρεάζονται άμεσα από τέτοιου είδους εξελίξεις. Για το αεροδρόμιο της Αθήνας, η συγκεκριμένη αγορά έχει βεβαίως μετρήσιμο αποτύπωμα, καθώς η κίνηση που σχετίζεται με τις χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν εμπλακεί στα πρόσφατα γεγονότα, αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 7,5% της συνολικής επιβατικής κίνησής μας.

Προφανώς, δεν μπορεί κανείς μας να επηρεάσει ή και να προβλέψει με ακρίβεια τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Μπορούμε όμως, ως αεροδρόμιο και ως ένας από τους κρίκους της αλυσίδας «ταξίδι – τουρισμός», να προσπαθούμε συνεχώς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου και του προορισμού. Και σε αυτό είναι που εστιάζουμε, μέσα από τη στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, την έγκαιρη αξιολόγηση των δεδομένων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαρκή προσπάθεια για διεύρυνση και διαφοροποίηση των αγορών μας.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσω πως οι εμπλεκόμενοι φορείς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνέργειες που ενισχύουν τον τουρισμό και την οικονομία και θωρακίζουν τον προορισμό σε περιόδους δοκιμασίας, σε συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε ήδη από την εποχή της ελληνικής μακροοικονομικής κρίσης.

Όπως ανέφερα και πριν, η Αθήνα διαθέτει πλέον ένα πολύ ισχυρότερο και πιο ισορροπημένο γεωγραφικά δίκτυο σε σχέση με το παρελθόν και δεν εξαρτάται μόνο από μια αεροπορική αγορά. Η ανάπτυξη υπερπόντιων αγορών, η ενίσχυση της κίνησης εκτός αιχμής και η προσέλκυση ζήτησης από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, περιορίζουν την έκθεση σε επιμέρους κρίσεις.

Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να λειτουργούμε με ρεαλισμό, ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό, σε συνεργασία με ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα».

Υπάρχουν συνεργασίες με νέες αγορές και πού υπάρχουν περιθώρια μεγαλύτερης διείσδυσης;

«Όπως προανέφερα, η ανάπτυξη νέων αγορών και η ενίσχυση της διεθνούς διασυνδεσιμότητας της Αθήνας αποτελούν σταθερό άξονα της στρατηγικής μας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, με στόχο όχι μόνο την αύξηση των δρομολογίων, αλλά τη διαμόρφωση ενός ενδυναμωμένου και λιγότερο εποχικού δικτύου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στις υπερπόντιες αγορές, καθώς η ανάπτυξή τους έχει ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για το αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και για τον τουρισμό και την οικονομία ευρύτερα. Η Βόρεια Αμερική παραμένει εξαιρετικά σημαντική για την Αθήνα: στο πρώτο τετράμηνο του 2026, οι αφίξεις κατοίκων εξωτερικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ, κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, η Αθήνα συνδέεται με τις ΗΠΑ με 9 απευθείας δρομολόγια, 5 αεροπορικές εταιρείες και 103 αναχωρήσεις την εβδομάδα.

Παράλληλα, η Ασία αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Η Κίνα καταγράφει ισχυρή δυναμική, με την απευθείας κίνηση να παρουσιάζει αύξηση κατά 35,4% έναντι του 2024, την υψηλότερη ανάπτυξη ως σήμερα. Η Ινδία αποτελεί μια νέα αγορά με μεγάλες προοπτικές, καθώς υπάρχει πλέον απευθείας σύνδεση της Αθήνας με το Δελχί και τη Βομβάη, ενώ η Κορέα με συνδέσεις charter προς το παρόν, προστίθεται επίσης στον χάρτη των αγορών με προοπτική. Δεν βλέπουμε αυτές τις συνδέσεις αποσπασματικά, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής: να ενισχύσουμε τον ρόλο της Αθήνας ως προορισμού και ως κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για τους ταξιδιώτες και μεγαλύτερη αξία για την εθνική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό».

Το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Τι προβλέπει και ποια είναι η στόχευση της διοίκησης του ΔΑΑ;

«Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει υλοποιηθεί από την έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – και μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις υποδομών στη χώρα. Πρόκειται για

ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, σε τιμές 2024, με σταδιακή παράδοση επιπλέον εγκαταστάσεων και με στόχο από το 2033 να έχουμε πλέον συνολική δυναμικότητα 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ώστε να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες της αυξανόμενης κίνησης.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα, όπως ο νέος πολυώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων και οι νέες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών στη βορειοδυτική πίστα του αεροδρομίου. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάθεση σε εργολάβους των έργων για την επέκταση και την αναβάθμιση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με τη μέθοδο ECI – Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου – ώστε να διασφαλιστούν καλύτερος σχεδιασμός, αποτελεσματικότερη κατασκευή και ορθότερη διαχείριση κινδύνων.

Πρόκειται, βεβαίως, για έργα, τα οποία υλοποιούνται σε ένα αεροδρόμιο ενώ βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μέτρα για την, κατά το δυνατόν, ελαχιστοποίηση της όχλησης προς τους επιβάτες και τους χρήστες του αεροδρομίου, με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια εργαζομένων και κοινού.

Η στόχευσή μας δεν είναι απλώς να αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Αποτελεί όραμά μου να δημιουργήσουμε ένα αεροδρόμιο μεγαλύτερο, πιο λειτουργικό, πιο ανθεκτικό, αισθητικά αναβαθμισμένο και άρτια προετοιμασμένο για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας».

Πρόσφατα ανακοινώσατε την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πολύ πριν από τον ευρωπαϊκό στόχο για τον κλάδο των αεροδρομίων. Τι ακριβώς είναι το ROUTE 2025;

«Το ROUTE 2025 ήταν αναμφίβολα ένα τεράστιο επίτευγμα για την εταιρεία του αεροδρομίου. Ήδη από το 2019, ο Γιάννης Παράσχης οραματίστηκε αυτόν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο και πρωτοποριακό οδικό χάρτη βιωσιμότητας, με έναν συγκεκριμένο στόχο: να επιτύχουμε έως το 2025 μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις δραστηριότητες που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας, δηλαδή τόσο για τις άμεσες εκπομπές όσο και για τις εκπομπές που συνδέονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας – Scope 1 και Scope 2. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε όχι μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος, αλλά και 25 χρόνια νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό στόχο του κλάδου των αεροδρομίων που είναι το 2050 και μάλιστα, παρά την σχεδόν ολική ανάσχεση δραστηριοτήτων που προκάλεσε η περίοδος της πανδημίας.

Η σημασία του προγράμματος είναι ότι δεν βασίζεται σε αντισταθμίσεις ή λογιστικά τεχνάσματα. Αποτελείται από πραγματικές επενδύσεις σε παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου. Και είμαστε το πρώτο αεροδρόμιο στην Ευρώπη που πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν 2 φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγής συνολικής ισχύος 51,5 MWp, μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) 82 MWh, κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης της εταιρείας από ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται στις εγκαταστάσεις μας, εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων και αντικατάσταση της χρήσης φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας.

Το ROUTE 2025 αποδείχθηκε εξαιρετική στρατηγική αλλά και επενδυτική επιλογή, γιατί πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, παράγει θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία του αεροδρομίου, περιορίζει την έκθεσή μας σε μεταβλητά ενεργειακά κόστη και αναδεικνύει την Αθήνα ως προορισμό που επενδύει έμπρακτα στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Τέλος, πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα πορεία του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

«Η εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ήταν η μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στο Χρηματιστήριο των τελευταίων ετών και ανέδειξε το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για μια κρίσιμη εθνική υποδομή με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και με άμεση συσχέτιση με τον ελληνικό τουρισμό. Για εμάς, η παρουσία στο Χρηματιστήριο δεν αξιολογείται μόνο με βραχυπρόθεσμους χρηματιστηριακούς όρους. Αποτελεί ένα βήμα μεγαλύτερης εξωστρέφειας, διαφάνειας και θεσμικής ωριμότητας. Ως εισηγμένη εταιρεία, έχουμε πλέον ακόμη πιο συστηματική επικοινωνία αλλά και πρόσβαση στην επενδυτική κοινότητα, με συνέπεια, τεκμηρίωση και υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, η εισαγωγή αναδεικνύει το επενδυτικό προφίλ του ΔΑΑ: ισχυρή ζήτηση για την Αθήνα, ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα και επίπεδα κερδοφορίας με ελκυστική μερισματική πολιτική. Αφήνοντας πίσω μας ακόμα μια ισχυρή χρονιά, με 34 εκατομμύρια επιβάτες και προσαρμοσμένο EBITDA 394,9 εκατ. ευρώ, και, σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα επέκτασης, θεωρούμε ότι ο ΔΑΑ διαθέτει σαφή και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική. Στη βάση της κερδοφορίας του 2025, ο ΔΑΑ πλήρως προσηλωμένος στη δέσμευσή του για διανομή του 100% των διαθέσιμων προς διανομή κερδών ως μέρισμα, απέδωσε στους μετόχους 204,9 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 105,9 εκατ. ευρώ ήταν σε μετρητά, ενώ για τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ ο ΔΑΑ έδωσε τη δυνατότητα επιλογής για δεύτερη συνεχή χρονιά στους μετόχους να επανεπενδύσουν το μέρισμα που τους αντιστοιχεί σε νέες μετοχές της εταιρείας. Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία και φέτος με συμμετοχή που ανήλθε σε 87,64% των μετοχών της εταιρείας, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο μέλλον του ΔΑΑ και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό».