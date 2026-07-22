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New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ
Ειδήσεις
16:31 - 22 Ιουλ 2026

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, να είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.  

Ο 56χρονος Ινφαντίνο ήρθε κοντά στον Τραμπ μέσω της διοργάνωσης του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ελβετό να κάνει τα πάντα για να γοητεύσει τον Τραμπ, δίνοντάς του μάλιστα το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις πηγές της αμερικανικής εφημερίδας, ο Τραμπ πιστεύσει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλον τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μία ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά».

Σημειώνεται πως ο επόμενος γ.γ. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα εκλεγεί μέσα στους επόμενους μήνες για να αντικαταστήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρίσει στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει τη θέση, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να κερδίσει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας – όπου τα πέντε μόνιμα μέλη έχουν δικαίωμα βέτο – ακολουθούμενη από την επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν είναι σαφές εάν ο Ινφαντίνο θέλει τη θέση και σε ποιο βαθμό ο Τραμπ έχει συζητήσει το θέμα μαζί του.

Πάντως, ο Πάολο Τζαμπόλι, ο Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και διπλωμάτης που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι «μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να έχει μια τόσο ιδιοφυή ιδέα».

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο Ινφαντίνο «θα έκανε εξαιρετική δουλειά» και πως «είναι αρεστός σε όλους», περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να φέρνει νέα ενέργεια στην τεράστια γραφειοκρατία και να χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να χτίσει νέες γέφυρες και να εμπνεύσει τους νέους και φτωχούς πληθυσμούς του κόσμου.

«Υπάρχει κάποια ομοιότητα» μεταξύ των ρόλων του προέδρου της FIFA και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τζαμπόλι, προσωπικός φίλος του Ινφαντίνο και πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ για το μικρό νησιωτικό έθνος της Δομινίκας.

«Στα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να έχεις να κάνεις με 193 κράτη-μέλη. Στη FIFA, υπάρχουν πάνω από 200 μέλη [και] το σπουδαίο ιστορικό του Τζιάνι δείχνει ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται», είπε ο ίδιος.

Μεγάλη μείωση απολαβών

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε σημαντική περικοπή της χρηματοδότησης των ΗΠΑ προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα απέσυρε τη χώρα από σειρά οργανισμών του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η UNESCO και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η πιθανή ανάδειξη του Τζιάνι Ινφαντίνο σε κορυφαίο αξίωμα του ΟΗΕ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων του Αμερικανού προέδρου με τον διεθνή οργανισμό. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε για τον ίδιο σημαντική μείωση των αποδοχών του.

Σήμερα, ο Ελβετός επικεφαλής της FIFA λαμβάνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν περίπου τα 6 εκατ. δολάρια, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ανέρχονται, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σε περίπου 418.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ο Ινφαντίνο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της FIFA, με τις σχετικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τον προσεχή Μάρτιο.

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