Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναμένεται να μπει την Πέμπτη (23/7), καθώς πρόκειται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε, η αρμόδια υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη τα αποτελέσματα των βάσεων θα αναρτηθούν την Πέμπτη μετά τις 11:00.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης αποτελεσμάτων θα λάβουν σχετικό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό τους, καθώς και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Επιπλέον, όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) θα ενημερωθούν με SMS για το τμήμα ή τη σχολή στην οποία πέτυχαν.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια, ωστόσο, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, δεν θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμά τους. Στους πίνακες θα αναγράφονται μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής.

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