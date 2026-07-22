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Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας
Πολιτική
17:10 - 22 Ιουλ 2026

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προκαλεί η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την Κουμουνδούρου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου της.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την απόφαση Φάμελλου υποστήριξαν ότι η αναφορά του σε «αδιέξοδο» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία του κόμματος, ήταν εκείνος που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό αδιέξοδο.

«Ο κ. Φάμελλος επιλέγει να μιλήσει για “αδιέξοδο”, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο», ανέφεραν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές.

Παράλληλα, άσκησαν κριτική στην επιλογή του να κρατήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες της Αριστεράς και της συλλογικότητας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας»

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η επίκληση από τον κ. Φάμελλο εννοιών όπως η Αριστερά, η ενότητα και η συντροφικότητα δεν συμβαδίζει, κατά την άποψή τους, με την απόφαση της ανεξαρτητοποίησης.

«Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.», ανέφεραν.

Κατηγόρησαν επίσης τον πρώην πρόεδρο του κόμματος ότι δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων στελεχών που, μετά την αποχώρησή τους, παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα.

«Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα», υπογράμμισαν.

Μάλιστα, πρόσθεσαν πως δεν θυμούνται άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος που αποχώρησε από την παράταξή του, διατηρώντας παράλληλα τη βουλευτική του έδρα.

Καταγγελίες για «διασπαστική κίνηση»

Η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε την κίνηση Φάμελλου ως «καθαρά διασπαστική», υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα ενότητας που ο ίδιος επικαλείται.

«Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος στο παρελθόν είχε ζητήσει πολλές φορές την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του κόμματος, όταν άλλοι βουλευτές είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.

«Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του βουλευτή και άλλη του προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Φάμελλου για την ανεξαρτητοποίησή του

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για μια δύσκολη προσωπική και πολιτική απόφαση, τονίζοντας ότι η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., από την ίδρυσή τους», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα δεν συνάδουν με τις αρχές της Αριστεράς και εξέφρασε τη διαφωνία του με την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται.

«Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια λογική εσωστρέφειας και περιχαράκωσης, καθώς, όπως ανέφερε, η κοινωνία ζητά μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε.

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