Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

Ειδικότερα, λόγω του αυξημένου κινδύνου, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.
Ειδικότερα, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι εξής περιοχές:
- η Περιφέρεια Αττικής,
- η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
- η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου ?για αύριο Πέμπτη 23/07
? Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:
? περιοχές #Αττικής & #Εύβοιας
? νησιά Π.Ε. #Ρόδου
? Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
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