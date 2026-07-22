ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)
Ειδήσεις
19:20 - 22 Ιουλ 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Πέμπτη (23/7) στην Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, λόγω του αυξημένου κινδύνου, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ειδικότερα, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι εξής περιοχές:

  • η Περιφέρεια Αττικής,
  • η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
  • η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδήσεις

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης
Ειδήσεις

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί
Ειδήσεις

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
Ειδήσεις

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)
Ειδήσεις

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 16:16

Alumil: Συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως €135 εκατ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:11

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ