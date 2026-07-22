Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Πέμπτη (23/7) στην Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, λόγω του αυξημένου κινδύνου, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ειδικότερα, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι εξής περιοχές:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.