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ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 22 Ιουλ 2026

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Reporter.gr Newsroom
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Κρίσιμη η σημερινή  συνεδρίαση σε ότι αφορά στην βραχυπρόθεσμη πορεία της με τον ΓΔ να δίνει μάχη πέριξ των 2500 μονάδων (διακύμανση 2492-2507) αρχικά με την βοήθεια του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +0,3%) αλλά κυρίως κάποιων δεικτοβαρών τίτλων όπως του ΤΙΤΑΝ +5,3%,  ΕΕΕ +2,1%, ΟΤΕ +1,6%, ΕΛΠΕ +2,2% και να κλείνει τελικά στις 2506 μονάδες +0,24% με αξιόλογο τζίρο στα 286 εκ.

Σημαντική η ανοδική αντίδραση του ομίλου Viohalco με την ΒΙΟ +2,8% και την CENER +1,7% ενώ η έτερη μετοχή του ομίλου ΕΛΧΑ -6,2% δέχτηκε αρκετές πιέσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης εξαιτίας και της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 59,5 εκ. μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ.

Υποχώρηση και σε ΜΠΕΛΑ -0,8% λόγω της αποκοπής μερίσματος αλλά με θετική εικόνα, AKTOR -4,6% εξαιτίας της ΑΜΚ που λήγει σήμερα με πιθανή τιμή διάθεσης το 11,25 ευρώ, CREDIA -3% που πιέζεται στα επίπεδα του πρόσφατου placement, ALLWYN -1.8%, ΔΕΗ -1,7%, και ΛΑΜΔΑ -1,5%. Πιέσεις στις δημοπρασίες στην ΕΥΔΑΠ -6,5%.

Επειδή με τον AKTOR ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος άντλησης κεφαλαίων από εισηγμένες εταιρίες (με τα κεφάλαια να υπερβαίνουν τα 7 δις ευρώ), παραθέτουμε και ένα πίνακα όπου δείχνει τις τιμές διάθεσης των ΑΜΚ (ή placement ή ΙΡΟ’s ) όπου διακρίνεται η επίδοση/απόδοση της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Στην υπόλοιπη αγορά συνεχίζεται το άνοιγμα της ψαλίδας σε ότι αφορά στις αποδόσεις μεταξύ υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον FTSE +0.3% και τον FTSEM -0.7% (θυμίζουμε ετήσια απόδοση FTSE +19,5% & FTSEM +7%).

Στην συγκεκριμένη κατηγορία οι μεγαλύτερες μεταβολές ήταν στις μετοχές που υποχώρησαν και κυρίως σε ΑΒΑΞ -6,6% με μεγάλη προσφορά προφανώς εξαιτίας του θέματος που έχει προκύψει με τον μετροπόντικα στην κυψέλη ΕΧΑΕ -2,9%, ΑΛΜΥ -3,2%, ΠΛΑΘ -2,3%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,1%, ΙΝΤΚΑ -3,1% σε αυτόν των καθοδικών μετοχών.

Χωρίς σαφή κατεύθυνση και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με μοιρασμένες τις ανοδικές/καθοδικές και κυριότερες κινήσεις σε ΜΟΤΟ +1,4%, REALCONS +1% , ΠΕΡΦ +0,1% από την μία και ΚΟΥΑΛ -0,8%, QLCO -0,5%, AEM -2.2%, ΛΟΥΛΗ -0,5% από την άλλη.

Ψύχραιμη η αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών στην κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή και πέρα των στενών του Ορμούζ (Ερυθρά Θάλασσα) με τον DAX +0.6%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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