ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

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Συνάντηση με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) πραγματοποίησαν η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου, τ. Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και Υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης και ο Θάνος Πάλλης, γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας, ως εκπρόσωποι του Κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/7), στα γραφεία της Ένωσης στον Πειραιά.

Στο επίκεντρο του διαλόγου που αναπτύχθηκε τέθηκαν ο εθνικός σχεδιασμός για το λιμενικό σύστημα, το θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και εποπτείας των λιμένων, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση επενδύσεων, η στελέχωση των λιμενικών φορέων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής συμμετείχαν επίσης ο Γιάννης Πολυχρονάκος Γραμματέας του Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής και ο Χαράλαμπος Γαργαρέτας Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Ναυτιλίας. Ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Ναυτιλίας βουλευτής Χίου Σταύρος Μιχαηλίδης, δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων στη Χίο.

Την ΕΛΙΜΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος και επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ Α.Ε., ο Μηνάς Παπαδάκης Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών και Αειφορίας της Ένωσης και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ Α.Ε., ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΙΜΕ Γεώργιος Κουμπέτσος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε., καθώς και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Βασίλειος Μάμαλης.

Μετά τη συνάντηση, ο Κύκλος Ανάπτυξης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτικές χώρες του κόσμου. Κι όμως, δεν διαθέτει ολοκληρωμένη Εθνική Λιμενική Πολιτική. Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από έξι μεγάλα προβλήματα:

1. Αποδυνάμωση του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και έλλειψη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού. Επί επτά χρόνια η χώρα πορεύεται χωρίς σχέδιο, με ακυρώσεις διαγωνισμών, απαξίωση των περιφερειακών λιμένων και πωλήσεις καθαρώς εισπρακτικού χαρακτήρα.

2. Μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το ευρωπαϊκό πρότυπο, με την κυβέρνηση να επιλέγει την πώληση Οργανισμών Λιμένων αντί της παραχώρησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

3. Αφαίρεση, από το 2021, της εποπτείας των λιμένων από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και μεταφορά της στο Υπερταμείο, περιορίζοντας περαιτέρω και ουσιαστικώς τον δημόσιο έλεγχο.

4. Εγκατάλειψη των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων, με ελλείψεις προσωπικού, αδύναμες διοικήσεις, ανεπαρκείς επενδύσεις και υποβαθμισμένες υποδομές.

5. Σημαντικές ελλείψεις στην ασφάλεια και στη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Αιτήματα των λιμενικών οργανισμών από τις αρχές του 2023 παραμένουν ανικανοποίητα.

6. Ανεπαρκής αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με καθυστερήσεις, απεντάξεις έργων και απώλεια πόρων από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Την κυβερνητική αποτυχία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής ερώτησης του Υπευθύνου ΚΤΕ Ναυτιλίας και Βουλευτή Χίου, Σταύρου Μιχαηλίδη, με θέμα «Εκατομμύρια χάθηκαν από ανακλήσεις έργων ΥΝΑΝΠ από το ΤΑΑ». Έως τις 30 Ιουνίου 2026 απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου Ηρακλείου, η ανάκτηση της λειτουργικότητας του λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας, τα έργα αναβάθμισης του λιμένα Αγίας Ευφημίας (Κεφαλονιά), η δημιουργία Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αμμουλιανής (Χαλκιδική), η αναβάθμιση και επέκταση του κρηπιδώματος του λιμανιού της Πάργας, ο επιβατικός σταθμός του λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση Φάση, καθώς και η αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου της Κιτροπλατείας Αγίου Νικολάου.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πέντε συγκεκριμένες προτεραιότητες:

1. Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, με ισχυρό επιτελικό ρόλο του Υπουργείου Ναυτιλίας.

2. Υιοθέτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου, με χρονικώς προσδιορισμένες παραχωρήσεις επιμέρους δραστηριοτήτων και ισχυρές δημόσιες αρχές ελέγχου.

3. Ενιαίο μηχανισμό δημόσιας εποπτείας, με ουσιαστικό έλεγχο των συμβάσεων, των επενδυτικών υποχρεώσεων και των σχεδίων ανάπτυξης των λιμένων.

4. Ανασυγκρότηση των περιφερειακών και νησιωτικών λιμένων, με μόνιμη στελέχωση, ενίσχυση των Λιμενικών Ταμείων, σύγχρονες υποδομές και επαρκείς επενδύσεις.

5. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας για την προστασία και την ασφαλή λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων».

"Εκατομμύρια χάθηκαν από ανακλήσεις έργων ΥΝΑΝΠ από το ΤΑΑ".

Λεπτομερής πίνακας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (30.6.2026) με στοιχεία από την κοινοβουλευτική ερώτηση του Υπεύθυνου ΚΤΕ Ναυτιλίας, Βουλευτή Χίου κ. Σταύρου Μιχαηλίδη: