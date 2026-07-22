Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να δικαστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Παράλληλα, προτείνει την παραπομπή για το ίδιο αδίκημα του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, καθώς και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων, τα οποία προέρχονται κυρίως από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την απαλλαγή τριών ακόμη κατηγορουμένων, ενώ για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ζητά να διαχωριστεί η δικογραφία, προκειμένου να διερευνηθεί από την Εισαγγελία Λάρισας η πιθανή τέλεση διαφορετικού αδικήματος.

Η τελική απόφαση για το αν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος ερευνάται επίσης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στην ίδια υπόθεση.

Μαζί με τον κ. Καραμανλή, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ακόμη επτά πρόσωπα, πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει από το 2016 έως το 2023, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.