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Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία
Ειδήσεις
20:00 - 22 Ιουλ 2026

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι στην Υεμένη, έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επίθεση σε πλοία που διέρχονται από το νότιο σημείο εισόδου της Ερυθράς Θάλασσας, προειδοποίησε σήμερα (22/7) ομάδα θαλάσσιας ασφάλειας υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Πηγές κοντά στην ομάδα ανέφεραν ότι οι Χούθι έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επίθεση στη ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πυραύλων και drones που έχουν τοποθετηθεί κοντά στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ», ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους ναυτικούς την Τρίτη το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιων Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center - JMIC). Το κέντρο, με έδρα το Μπαχρέιν, παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας σε εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει το CNBC, οι Χούθι έχουν επανειλημμένα απειλήσει να κλείσουν το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, την Αραβική Θάλασσα και τις διεθνείς αγορές.

Στο ίδιο φόντο, υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες κήρυξαν τη Δευτέρα (20/7) ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας να διακόψουν τις εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι εξαγωγές αυτές έχουν λειτουργήσει ως σημαντική «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς το Ιράν επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ριάντ έχει διοχετεύσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγού προς τον τερματικό σταθμό Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξαγωγές από τον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αυξήθηκαν κατακόρυφα στα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, έναντι μόλις 240.000 βαρελιών ημερησίως την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίστηκε μέσω της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και του Μπαμπ ελ Μαντέμπ χωρίς επιθέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, ανέφερε την Τρίτη το JMIC. Ωστόσο, η απειλή για τα πλοία στην περιοχή παραμένει σε «μέτριο» επίπεδο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές ή στα πρότυπα διέλευσης και τα πλοία συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες θαλάσσιες οδούς χωρίς διαταραχές», ανέφερε το JMIC.

Ωστόσο, η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler κατέγραψε την Τρίτη μείωση κατά 34% της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ σε σύγκριση με τη Δευτέρα, όταν οι Χούθι ανακοίνωσαν το εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια με σαουδαραβικό φορτίο άλλαξαν πορεία πριν φτάσουν στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Τρίτη, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Windward. Τα πλοία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και νάφθας, ανέφερε η εταιρεία.

Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τα πλοία να διέρχονται από το στενό μέσω των χωρικών του υδάτων. Τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών έχουν δεχθεί επιθέσεις αυτή την εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι συνολικά 12 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ από τις 6 Ιουλίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ναυτικών και τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα ακόμη, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization – IMO), υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

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