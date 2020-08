Μπορέλ προς Τουρκία: Αποκλιμακώστε την ένταση - Ξεκινήστε διάλογο

Όπως ανέφερε ο Μπορέλ στο μήνυμά του στο Twitter:

«Ολοκληρώσαμε ένα καλό και εποικοδομητικό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, προσθέτοντας για το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο - καλούμε την Τουρκία για άμεση αποκλιμάκωση και επανέναρξη του διαλόγου».

Όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών στη Λευκορωσία, όπως ανέφερε ο κ. Μπορέλ, «η ΕΕ δεν δέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινά δουλειά για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και την παραποίηση».

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.