«THE GREEKS ARE BACK»: Πρωτοβουλία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

«THE GREEKS ARE BACK», ονομάζεται μια νέα πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε σήμερα και αφορά στην οργάνωση ετήσιας διάσκεψης Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας “THE GREEKS ARE BACK” είναι:

Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει με άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να κινητοποιήσει τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα στις εταιρείες τους ως επενδυτικό προορισμό, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες – ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο εξωτερικό να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Η πρώτη διάσκεψη της πρωτοβουλίας “THE GREEKS ARE BACK” θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, σχεδόν σε οποιαδήποτε χώρα του Κόσμου, θα βρει Έλληνες να διαπρέπουν σε ανώτερες θέσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Πρόκειται για έμπειρα στελέχη, με βαθιά γνώση και εμπειρία, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν, ώστε η πατρίδα τους να μπορέσει να ξεπεράσει υστερήσεις και ελλείψεις και να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η ετήσια διάσκεψη «THE GREEKS ARE BACK» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο «θεσμό» παραγωγής αξιόπιστων και ουσιαστικών δημόσιων πολιτικών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα».