Από την ενέργεια στην τεχνητή νοημοσύνη: Το νέο αναπτυξιακό στοίχημα της Ελλάδας

Στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν οι κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη.

Υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και οικονομικοί παράγοντες ανέφεραν στις ομιλίες τους ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση μετάβασης σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, όπου επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια, ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη καλούνται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με τη Θεσσαλονίκη και τη γεωγραφική θέση της χώρας να αποκτούν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

"Αύριο το βράδυ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός θα προβεί –πιστεύω– σε πολύ ενδιαφέρουσες εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, σε σχέση με κάποιες άλλες εξαγγελίες οι οποίες δεν θα πραγματοποιηθούν", τόνισε με νόημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο ίδιος σχολίασε: "Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο ισχυρότερη είναι η παραγωγική βάση, τόσο ισχυρότερη είναι η κοινωνική πολιτική". Αναφέρθηκε δε στην τρέχουσα συγκυρία και τις ευκαιρίες τις οποίες αυτή προσφέρει, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί από το ΝΑ άκρο της Ευρώπης στη ΝΑ πύλη της Ευρώπης.

"Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Από το 2024, είμαστε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτον, επειδή παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον, επειδή προσφέρουμε χαμηλές τιμές. Από το 2026, είμαστε πλέον ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., μετά τη Γαλλία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε και για τον κρίσιμο ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης".

"Το 2019 σηματοδότησε την επιστροφή στην κανονικότητα. Το 2023 οι πολίτες ψήφισαν το κόμμα που έδωσε τις λιγότερες υποσχέσεις, γεγονός που ανέδειξε την ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας. Το 2027 πρέπει να είναι και θα είναι η χρονιά στην οποία θα ξεκινήσει το μεγάλο άλμα - έτσι ώστε η ελλάδα, έχοντας κλείσει τις πληγές του παρελθόντος, να γίνει μια χώρα της πρώτης κατηγορίας, του πυρήνα της Ε.Ε.", τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τις προτεραιότητες μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας από τη Ν.Δ. έθεσε στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος

–μεταξύ άλλων– αναφέρθηκε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. «Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, κάτι το οποίο είναι στο DNA μας», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ σημασία προσέδωσε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού τοπίου με ελκυστικότερους μισθούς, στον περιορισμό του φορολογικού φορτίου και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είχε τη δύναμη να ολοκληρώσει το πιο απαιτητικό πακέτο που ήρθε ποτέ στην πατρίδα μας», ενώ σχολίασε ότι η νέα προγραμματική περίοδος (2028-2034) θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του RRF. «Εάν έχουμε να κρατήσουμε κάτι, είναι η παρακαταθήκη που μας άφησε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο», πρόσθεσε ο υπουργός. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, προανήγγειλε ότι ο προσανατολισμός θα εστιάζει σε μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν τις διαδικασίες για την επιχειρηματικότητα. «Αυτό που επιτρέπει στην επιχειρηματία να επενδύσει στην Ελλάδα είναι η πολιτική σταθερότητα και το DNA της κυβέρνησης που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα», ανέφερε. Για αυτό, πρόσθεσε, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε, εκτιμώντας ότι «το 2026 η Ελλάδα θα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2% την ίδια ώρα που η Ευρώπη θα έχει κάτω του 1%». Μάλιστα, σημείωσε ότι αυτό που σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια, είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης άνω του 2%.

Ντίνος Μπενρουμπή Αντιπρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ

Την άποψη ότι «αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει ο τρόπος που δημιουργούνται οι υποδομές», εξέφρασε από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνος Μπενρουμπή, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή «επιβάλλεται» από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει πιέσει τους ομίλους υποδομών να δράσουν και να δώσουν αποτελέσματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν «επιτυχημένο με έναν πολύ ποιοτικό και αειφόρο τρόπο».

«Στη ΜΕΤΚΑ πιστεύουμε ότι οι υποδομές δεν είναι απλώς τεχνικά έργα· είναι έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα και δημιουργούν διαρκή αξία για την κοινωνία», εξήγησε ο κ. Μπενρουμπή. «Διαχειριζόμαστε κάθε έργο επενδύοντας από την πρώτη στιγμή στον σωστό σχεδιασμό, στην ταχύτητα υλοποίησης και στην τεχνική αρτιότητα. Το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης απέδειξε ότι όταν το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με σωστή προετοιμασία, σαφή χρονοδιαγράμματα και υψηλές απαιτήσεις, η Ελλάδα μπορεί να παραδίδει σύνθετα έργα εγκαίρως και με υψηλά πρότυπα», πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο.

Παράλληλα, χαιρέτησε τον τρόπο απορρόφησης των κεφαλαίων από την Ελλάδα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ένα μέρος της επιτυχίας αφορά το γεγονός πως «ό,τι μας δόθηκε, δεν ήταν μη ρεαλιστικό». Τέλος, αναφερόμενος στον Flyover της Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ότι έχει υλοποιηθεί περισσότερο από το 63% του έργου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί στην ώρα του, δηλαδή την άνοιξη του ’27. «Όλοι μπορούν να δουν την πρόοδο καθημερινά», κατέληξε. «Από το Flyover και τα 17 νέα βιοκλιματικά σχολεία έως το Μουσείο Ολοκαυτώματος και την επέκταση του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, στόχος μας είναι να υλοποιούμε έργα που αφήνουν ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», υπογράμμισε κλείνοντας ο κ. Μπενρουμπή.

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας

Για μια «μικρή επανάσταση» στον τομέα της υγείας έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τις ανακαινίσεις δεκάδων νοσοκομείων, την ψηφιοποίηση μέσω του MyHealth αλλά και την εκτέλεση του προγράμματος για τον προληπτικό έλεγχο των πολιτών. «Καταφέραμε 6,7 εκατ. ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγνωστικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο νούμερο για τα δεδομένα της Ελλάδας», σχολίασε. Αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται «οι πολιτικές αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στην υγεία». Ερωτηθείς για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο σύστημα υγείας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι αυτό παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον ασθενή με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το σύστημα, καθώς «η γρήγορη πρόσβαση είναι πιο σημαντική». Για την επόμενη ημέρα έθεσε ως βασική πρόκληση την ορθή αξιοποίηση των data, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να χρησιμοποιούνται με καλύτερο τρόπο. Συμπληρωματικά, αναφέρθηκε στη σημασία της γονιδιακής διαγωνιστικής του πληθυσμού, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη σού δίνει εργαλεία να χρησιμοποιήσεις τα δεδομένα με τρόπο που δεν γινόταν στο παρελθόν. Τέλος, σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αν και πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα συνεχίσω στο Υπουργείο Υγείας – είναι μια άλλη συζήτηση».

Γιάννης Παπαχρήστου, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου

Τον ρόλο του Υπερταμείου στην επόμενη φάση της ανάπτυξης εξήρε ο Γιάννης Παπαχρήστου, εκτελεστικό μέλος και διευθύνων σύμβουλός του, εξηγώντας ότι πρόκειται για τον μοναδικό φορέα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου. «Έχουμε αποστολή να στηρίξουμε την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης», πρόσθεσε, ενώ απαντώντας στο ερώτημα γιατί κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα, υπενθύμισε ότι είναι κράτος της Ε.Ε., έχει πλεόνασμα, διαθέτει άριστο ανθρώπινο κεφάλαιο με ανταγωνιστικούς μισθούς και βρίσκεται σε κρίσιμη γεωπολιτική θέση. Έχουμε ό,τι χρειάζεται ένας επενδυτής: αξιοπιστία, ταχύτητα και σχεδιασμός έργων, ανέφερε. Περιγράφοντας τα επόμενα έργα του Υπερταμείου, αναφέρθηκε στους διαγωνισμούς για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, για τα λιμάνια της Ελευσίνας και του Λαυρίου, για τα κέντρα logistics σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.ά.

Viorel Beltechi, Διευθύνων Σύμβουλος, Therme Group China, Αντιπρόεδρος Ενέργειας και Μηχανικής του Εκτελεστικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Therme Group Worldwide

Στην προβλεψιμότητα, την οποία χαρακτήρισε ως λέξη-κλειδί, επέλεξε να εστιάσει ο διευθύνων σύμβουλος του Therme Group China και αντιπρόεδρος Ενέργειας και Μηχανικής του Εκτελεστικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Therme Group Worldwide Viorel Beltechi. «Όλοι χρειάζονται την προβλεψιμότητα γιατί διασφαλίζει ότι τα πράγματα θα συμβούν», τόνισε, προτού επισημάνει ότι η προβλεψιμότητα βασίζεται στην ευελιξία και στο σθένος. Όποιες και να είναι οι μελλοντικές προκλήσεις, εξήγησε, αν έχεις αυτά τα δύο τότε θα μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες και να προχωρήσεις στο μέλλον. Τέλος, για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, δήλωσε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την επαναβιομηχανοποίηση και την ψηφιοποίηση.

Ondrej Safar, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Directorate of Distribuție Oltenia (DEO)

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Directorate of Distribuție Oltenia (DEO) Ondrej Safar παρατήρησε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει τις πιο υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο βλάπτει την ανταγωνιστικότητά μας, όπως είπε. Αυτό συμβαίνει, κατά την άποψή του, επειδή «δεν επενδύσαμε στον ενεργειακό τομέα και στις υποδομές και τώρα πληρώνουμε το τίμημα». «Κάθε επένδυση έχει μακροπρόθεσμα οφέλη αλλά και βραχυπρόθεσμη επίπτωση. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να δούμε το θέμα διαφορετικά και να επενδύσουμε στη μεταφορά, στην παραγωγή και στις υποδομές», συνέχισε, προτού αναγνωρίσει ότι απαιτούνται πολλά χρήματα και δεν γίνεται να τα καλύψουμε από μία πηγή χρηματοδότησης. «Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και τα ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί ως περιοχή», ανέφερε επιπλέον.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το όραμα η Ελλάδα να αποκτήσει υποδομές ΑΙ τουλάχιστον 500 MW έως το 2030 μοιράστηκε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εξηγώντας ότι πρέπει να μετατρέψουμε τη χώρα σε αυτόν που παρέχει και όχι σε αυτόν που καταναλώνει υποδομές, καθώς «ο έλεγχος και η κυριαρχία είναι το πιο σημαντικό». Έχουμε τη δυνατότητα, πρόσθεσε, να παρέχουμε υποδομές ΑΙ και να χτίσουμε σχέσεις με πελάτες που βρίσκονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, για να επενδύσουμε στις υποδομές ΑΙ χρειαζόμαστε καλώδια, ενέργεια, συσκευές ψύχρανσης, ρυθμιστικό πλαίσιο και γεωπολιτική σταθερότητα. «Στο μέλλον η ανάπτυξη της ΑΙ θα έχει να κάνει με τον αγώνα για την ανάπτυξη υποδομών», επεσήμανε. Η Ελλάδα σήμερα, ανέφερε, βρίσκεται σε μια ανάπτυξη υποδομών data centers που δεν ξεπερνά τα 30-40 MW. Όμως, επανέλαβε, παρουσιάζει ένα «συγκλονιστικό αφήγημα, καθώς βρίσκεται από πλευράς γεωπολιτικής στην άκρη της Μεσογείου και έχει τη δυνατότητα να αποτελεί κόμβο».

Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να μοιάζει άυλη, όμως στηρίζεται σε πολύ πραγματικές υποδομές, τόνισε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα, προσθέτοντας ότι τα data centres χρειάζονται ηλεκτρική ισχύ, ισχυρά δίκτυα και υψηλή αξιοπιστία τροφοδοσίας. Δεν αρκεί να εξετάζουμε αν μια χώρα διαθέτει συνολικά επαρκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη ισχύς στο σωστό σημείο, στον σωστό χρόνο και με την απαιτούμενη αξιοπιστία, τόνισε. Ανέφερε ότι τα data centres αποτελούν μια μεγάλη

αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα, ευνοούνται από την αφθονία ΑΠΕ στην Ελλάδα και τη γεωγραφική θέση της χώρας, αλλά ενέχουν και προκλήσεις, οπότε απαιτείται υπεύθυνος σχεδιασμός, με αυστηρούς κανόνες, όπως είπε. Εστίασε στην ανάγκη η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ενεργειακό σχεδιασμό. Άλλες προκλήσεις της ανάπτυξης των data centres στις οποίες αναφέρθηκε είναι η αποθήκευση ενέργειας, η εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού για την ψύξη τους, η επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών αλλά και το κόστος.

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ είναι ένας πολύ απαιτητικός πελάτης της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και αναφέρθηκε στα συστήματα ελέγχου, τα οποία βασίζονται στη συγκεκριμένη τεχνολογία. «Δεν χρησιμοποιούμε χαρτί, αλλά τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουμε αν υπάρχει απάτη, για να βλέπουμε τα παράνομα οχήματα που μπαίνουν από τα σύνορα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για ολοένα και μεγαλύτερη επένδυση. Ειδική μνεία έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας δεδομένων, καθώς ανέφερε ότι πρέπει να κάνουμε ελέγχους σε καθημερινή βάση. «Δεν πρέπει να γίνονται λάθη [...] Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου είναι να υπάρξει διαρροή δεδομένων, όπως αυτή που έγινε στη Γαλλία. Θα δημιουργούσε μεγάλο κίνδυνο», κατέληξε.

Γιάννα Ανδρονόπουλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Η ενέργεια πηγαίνει χέρι–χέρι με τα κέντρα δεδομένων, παρατήρησε η διευθύνουσα σύμβουλος και γενική διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Γιάννα Ανδρονοπούλου, ενώ ταυτόχρονα απαρίθμησε τις προϋποθέσεις για να γίνουν επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, καθώς και να έχουμε τα κατάλληλα ταλέντα και τις κατάλληλες δεξιότητες. Στην Ελλάδα, εξήγησε, είδαμε ότι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας έχουν κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στο ζήτημα της ασφάλειας, η οποία συμπληρώνει τις προϋποθέσεις ώστε μια χώρα να ευημερήσει στην ψηφιακή οικονομία, όπως ανέφερε.

Laura Bononcini, Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη, META

Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική, ανέφερε η διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη της META Laura Bononcini, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλους. Αυτό επιφέρει δύο ερωτήματα. Το πρώτο, εξήγησε, αφορά την κυβερνοασφάλεια, καθώς «όσοι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση, τόσα περισσότερα θέματα ασφαλείας θα προκύπτουν». Το δεύτερο αφορά το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Κατά την ίδια, μέσω αυτής θα πρέπει να εφευρίσκουμε νέα πράγματα και να δημιουργούμε κάτι καινούριο -όχι να απλουστεύουμε τα πράγματα.

Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Consulting, Head of Technology, PwC

Η πραγματική αξία βρίσκεται στα κέντρα δεδομένων και στην καινοτομία, υπογράμμισε από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο partner, consulting και head of technology της PwC Γιώργος Κολλιδάς, προτού θέσει μια σειρά ερωτημάτων για την οργανωτική ετοιμότητα. Έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα θεμέλια για τα data centers; Έχουμε τα σωστά ταλέντα; Έχουμε το κατάλληλο λογισμικό για να επιταχύνουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης; Όλα αυτά, τόνισε, είναι ερωτήματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον παράγοντα της εμπιστοσύνης, η οποία είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι τα data centers αποκτούν εθνική στρατηγική σημασία, όπως εξήγησε.