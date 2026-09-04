Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιταχύνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις – Η Meridiam και το επενδυτικό πλάνο έως το 2030

Στη στρατηγική συμφωνία με τη γαλλική Meridiam για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και στο ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την ανάπτυξη νέων εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη συνέχεια του έργου. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή ενός διεθνούς επενδυτικού ομίλου σε ένα έργο μεγάλης κλίμακας και υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τον ΑΔΜΗΕ όσο και προς την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή της Meridiam συνιστά έμπρακτη ένδειξη της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ, όπως διευκρίνισε, διατηρεί κεντρικό ρόλο, καθώς παραμένει υπεύθυνος για την τεχνική ηγεσία κατά την κατασκευή, αλλά και για τη διαχείριση της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και οι έρευνες βυθού

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι η εξέταση του σχετικού αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η διαδικασία θα έχει θετική κατάληξη.

Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τη Meridiam και τη Nexans, αναμένεται επίσης να επανεκκινήσουν οι έρευνες βυθού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου.

Έργα διασυνδέσεων με ορίζοντα το 2030

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εμπροσθοβαρές» και ότι στόχος είναι τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί να έχουν υλοποιηθεί έως το 2030.

Στις εγχώριες διασυνδέσεις, έως το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων. Με την ολοκλήρωση του έργου, προβλέπεται η μεταφορά των πρώτων φορτίων από το ηπειρωτικό σύστημα προς τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο.

Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καλωδιακό σύστημα συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κορίνθου και Κω, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τους σταθμούς μετατροπής.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται μέσω συμφωνίας-πλαισίου η διαγωνιστική διαδικασία για τα καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος που θα συνδέσουν τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός για τους αντίστοιχους υποσταθμούς.

Νέες διεθνείς διασυνδέσεις

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ αφορά και τις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Οι μελέτες για τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, ενώ εντός του ίδιου έτους προβλέπεται να ολοκληρωθούν και οι μελέτες για τη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία.

Αναφερόμενος στη διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου, ο κ. Μανουσάκης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο που μπορεί να συμβάλει τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Το έργο αναπτύσσεται από τον Όμιλο Κοπελούζου, με τον ΑΔΜΗΕ να παρέχει τεχνική συνδρομή.

Όφελος άνω των €3,5 δισ. για τους καταναλωτές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μανουσάκης και στο οικονομικό αποτύπωμα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων για τους καταναλωτές.

Όπως υποστήριξε, με βάση τις σημερινές παραδοχές για το κόστος των ορυκτών καυσίμων, το μετρήσιμο όφελος από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, κυρίως μέσω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι διασυνδέσεις ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, δημιουργούν μεγαλύτερο περιθώριο για την ένταξη ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση του τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, περιορίζουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας την προσπάθεια απανθρακοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Από το 60% στο 80% η συμμετοχή των ΑΠΕ

Κλείνοντας, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καλείται πλέον να διαχειριστεί την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης, με στόχο να περάσει από επίπεδα συμμετοχής των ΑΠΕ της τάξης του 60% σήμερα σε περίπου 80% τα επόμενα χρόνια, χωρίς να διακυβεύεται η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ αξιολογεί τα αιτήματα για όρους σύνδεσης με γνώμονα τη διατήρηση της ασφάλειας και της ευστάθειας του δικτύου.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα αναμένεται να διαδραματίσει και η αποθήκευση ενέργειας, καθώς μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ και στη συνολικότερη αποτελεσματικότερη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος.