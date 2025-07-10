Alter Ergo Media: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα επανεπενδυμένα κεφάλαια της ΑΜΚ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2024, συνολικού ποσού €5.699.600 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που επέλεξαν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών, αντί για μετρητά (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Τριακόσιοι ενενήντα έξι (396) δικαιούχοι μέτοχοι, ανταποκρίθηκαν θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€4.605.476,40), η δε συμμετοχή ανήλθε στο 85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την επανεπένδυση κεφαλαίων συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€4.605.476,40), εκ του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2024 από δικαιούχους, το οποίο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, όπως ορίστηκε δυνάμει της από 30.6.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε αυθημερόν από την Εταιρεία, αντιστοιχεί στην έκδοση ενός εκατομμυρίου ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο (1.096.542) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός του αντιτίμου που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές με το μέρος του μερίσματος που επιλέχθηκε προς επανεπένδυση από τους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 9.7.2025 απόφασή του, διαπίστωσε την πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προσάρμοσε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι το συνολικό ποσό των επανεπενδυθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε €4.605.476,40, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του €1.096.542 με την έκδοση 1.096.542 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €3.508.934,40 ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ (€58.092.542) διαιρούμενο σε 58.092.542 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τα κεφάλαια που επανεπενδύθηκαν μέσω της Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για κεφάλαιο κίνησης.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση των λογαριασμών αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 340, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210754 7102 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).