ΚΕΕΕ: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού για την ουσιαστική αντιμετώπιση της χρόνιας εκκρεμότητας, η οποία αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση μιας μακροχρόνιας αδικίας που έχει επιβαρύνει χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ΚΕΕΕ θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, σε εναρμόνιση με τις σχετικές ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΕΕΕ δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στη διαδικασία, τόσο με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων όσο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της στη θεσμική διαβούλευση. Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, εξέφρασε τη βούληση αλλά και τη διαθεσιμότητά του, με επιστολή την οποία απέστειλε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις και το πλαίσιο προτάσεων της ΚΕΕΕ, με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης και εφαρμόσιμης λύσης.