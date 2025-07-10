Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες με «Ναι» από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε επί της αρχής, τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βουλή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών», ενώ το νομοσχέδιο καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά και η Νίκη. Εκκρεμεί ακόμη η επίσημη καταγραφή της ψήφου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης, η εφαρμογή του οποίου αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εντός του 2025. Την ευθύνη για την επεξεργασία των διατάξεων που διασφαλίζουν την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας είχαν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Κεντρική αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η εφαρμογή του κανόνα των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, οι δημόσιες δαπάνες δεν θα επιτρέπεται να αυξάνονται πέραν συγκεκριμένου ορίου, το οποίο καθορίζεται με βάση ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους κάθε κράτους. Όσο το χρέος μειώνεται, τόσο πιο ευνοϊκά γίνονται τα όρια δαπανών για την επόμενη τετραετία, παρέχοντας μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο.

Σε εφαρμογή του νέου νόμου, τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έως την 1η Σεπτεμβρίου, τα οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις τους για την επόμενη τετραετία, ώστε να διαμορφωθούν οι βάσεις για τον σχεδιασμό των δημοσίων οικονομικών με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.