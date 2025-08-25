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ΧΑ: Σημαντική στήριξη για τον ΓΔ οι 1964 μονάδες
Αναλύσεις
09:35 - 25 Αυγ 2025

ΧΑ: Σημαντική στήριξη για τον ΓΔ οι 1964 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,33% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2103,93 μονάδες (στο -1,05% ο ΓΔ & στο -1,97% οι τράπεζες στην προηγούμενη εβδομάδα, στο +43,16% ο ΓΔ & στο +79,25% οι τράπεζες στο έτος).  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 192,3 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να καταγράφει περί τη 1μμ το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2109 μονάδες.

Με οδηγό την Alpha Bank και άλλα blue chips (ΔΑΑ, Βιοχάλκο, Helleniq Energy, Ελλάκτωρ) αλλά τους πωλητές να ανακάμπτουν περιορίζοντας στις δημοπρασίες τα τελικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,430% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,03%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+2,83%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε το ΔΑΑ (+1,66%), η Helleniq Energy (+1,40%), o Ελλάκτωρ (+4,49%), η Βιοχάλκο (+1,68%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,96%) αλλά και η Qualco (+1,96%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+1,47%) και η Αλουμύλ (+3,01%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-1,14%), η ΕΕΕ (-0,96%) και η Credia (-1,33%).

Απολογιστικά, 55 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 56 εκείνων που υποχώρησαν. Η μετοχή της Metlen PLC είναι η μόνη πoυ διαπραγματεύεται πλέον τόσο στο Χ.Α. όσο και στο LSE (εκτός διαπραγμάτευσης η Metlen/ΜΥΤΙΛ).

Την Τετάρτη, η ΜΟΗ ανακοινώνει τα 6μηνιαία αποτελέσματά της ενώ την Πέμπτη και Παρασκευή λήγουν οι δημόσιες προτάσεις των Intralot & Κτήμα Λαζαρίδη.

Εν τω μεταξύ, η ρητορική Πάουελ προϊδεάζει για μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων της Federal στις 17/9 με το δείκτη Dow Jones να σημειώνει νέο ρεκόρ, πιθανολογώντας ανοδική κίνηση και στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Στο ΧΑ, ο Γ∆ τη προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε απώλειες, επιτυγχάνοντας να κλείσει πάνω από την αντίσταση των 2100 μονάδων.

Την πιο σημαντική στήριξη αποτελούν πλέον οι 1964 μονάδες, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, όπου και θα κριθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Την πιο σημαντική αντίσταση για το Γ∆ αποτελούν οι 2236 μονάδες, η διάσπαση της οποίας θα βελτιώσει περαιτέρω την τεχνική εικόνα του ΓΔ, ενώ η αγορά συνεχίζει να κινείται σε έντονα υπεραγορασμένα επίπεδα.

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