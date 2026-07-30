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Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία
Πολιτική
09:23 - 30 Ιουλ 2026

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Γιώργος Αλεξάκης
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Το πρώτο θεσμικό βήμα για την οργανωμένη διερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα πραγματοποιείται σήμερα, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής που θα αναλάβει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, να αξιολογεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες και να εισηγείται τα επόμενα βήματα της χώρας.  

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, την εισήγηση θα παρουσιάσουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του ΥΠΕΝ για τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμικού μηχανισμού, ο οποίος θα συγκεντρώνει τεχνογνωσία και θα εξετάζει συστηματικά τις προοπτικές αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει απόφαση για την ανάπτυξη πυρηνικών μονάδων.

Η δημιουργία της Επιτροπής είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον κ. Τσάφο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, όπου είχε αναφέρει ότι στόχος του υπουργείου είναι να μετατραπεί ο δημόσιος διάλογος γύρω από την πυρηνική ενέργεια σε μια μόνιμη θεσμική διαδικασία.

«Θέλουμε να πάρουμε αυτή τη δυναμική και να τη θεσμοθετήσουμε, ώστε να υπάρχει συνέχεια και τεχνογνωσία ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υφυπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σήμερα στη φάση λήψης αποφάσεων για την εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών. Αντίθετα, η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να προετοιμάσει τη χώρα για το ενδεχόμενο οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις να καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια ανταγωνιστική επιλογή στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ σχεδιάζει να υιοθετήσει, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, το μοντέλο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), εξετάζοντας ζητήματα που αφορούν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος, τις τεχνοοικονομικές παραμέτρους, αλλά και την κοινωνική αποδοχή.

Παράλληλα, έως τις επόμενες εθνικές εκλογές αναμένεται να έχει διαμορφωθεί ένας πρώτος οδικός χάρτης, ο οποίος θα καθορίζει τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης. Όπως έχει αναφέρει ο κ. Τσάφος, το βασικό ζητούμενο της πρώτης φάσης είναι να απαντηθεί το στρατηγικό ερώτημα εάν η Ελλάδα επιθυμεί να συνεχίσει τη διερεύνηση της πυρηνικής επιλογής.

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες στο επίκεντρο

Κατά τον υφυπουργό, η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοήσει την επανεμφάνιση της πυρηνικής ενέργειας στον διεθνή ενεργειακό σχεδιασμό, ιδιαίτερα καθώς η τεχνολογία των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs) εξελίσσεται και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική ωριμότητα.

Όπως είχε επισημάνει, η πυρηνική ενέργεια παύει σταδιακά να αποτελεί θέμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ευρώπη, ενώ ολοένα περισσότερες χώρες επανεξετάζουν τον ρόλο της στο ενεργειακό τους μείγμα.

Αυξημένο ενδιαφέρον από ναυτιλία, επιστημονική κοινότητα και αγορά

Η σχετική ημερίδα ανέδειξε το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία οφείλει να συμμετέχει στον διεθνή διάλογο για την πυρηνική πρόωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και κανονιστικού πλαισίου παραμένουν ανοιχτά.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Ευγενίδης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει από τη συζήτηση για μια τεχνολογία που επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα, ενώ ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγητής του Cambridge, Αθανάσιος Φωκάς, χαρακτήρισε την πυρηνική ενέργεια κρίσιμη επιλογή για την κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών.

Από την πλευρά της αγοράς, ο επικεφαλής της Athlos Energy, Στάθης Βλασσόπουλος, δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη του πρώτου πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση σχετικών μελετών το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής επιστημονικής βάσης και εκπαίδευσης νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει ήδη σημαντική ερευνητική υποδομή πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί.

Ουσιαστικά, η εισήγηση στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο σηματοδοτεί την έναρξη της θεσμικής προετοιμασίας της χώρας για την αξιολόγηση της πυρηνικής ενέργειας. Αν και απέχει ακόμη από οποιαδήποτε απόφαση για την ανάπτυξη πυρηνικών μονάδων, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει τις αναγκαίες δομές και την τεχνογνωσία, ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να αξιολογήσει εγκαίρως τις επιλογές της, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια μια ρεαλιστική λύση για το ενεργειακό της μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 10:20
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