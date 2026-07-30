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Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ
Ειδήσεις
19:22 - 30 Ιουλ 2026

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία UEFA ψήφισε υπέρ του μποϊκοτάζ των μελλοντικών Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών, ως αντίδραση στο σχέδιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας FIFA να εισαγάγει ιδιωτικά κεφάλαια στις διοργανώσεις της.

Η ψηφοφορία στην UEFA ήταν ομόφωνη, με και τα 55 μέλη να τάσσονται υπέρ του μποϊκοτάζ, φέρνοντας έτσι το πλουσιότερο και σημαντικότερο μέλος της FIFA σε ανοιχτή σύγκρουση με τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο.

«Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο. Κανείς δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να πουλήσει κάτι που απλώς διαχειρίζεται ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο CNN.

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα-μέλος της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν εγκαταλειφθούν πλήρως και δοθούν δεσμευτικές διαβεβαιώσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διοίκησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Κανείς δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία: η UEFA και οι εθνικές της ομοσπονδίες θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα.»

Η FIFA και ο Ινφαντίνο ανακοίνωσαν την Τρίτη σχέδια για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής θυγατρικής εταιρείας – με τη συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) – η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο των εμπορικών και λειτουργικών δικαιωμάτων μίας από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονο έλεγχο και επικρίσεις διεθνώς, με την UEFA να υποστηρίζει ότι απειλείται «η ψυχή και η διακυβέρνηση» του ποδοσφαίρου. Από την πλευρά της, η FIFA υποστηρίζει ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη νέα οντότητα, την οποία αποκαλεί FIFA Forward Enterprise (FFE), θα επανεπενδυθούν στο άθλημα.

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, τα 55 μέλη της UEFA ενέκριναν το μποϊκοτάζ. Αυτό σημαίνει ότι ομάδες όπως η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, καθώς και οι ημιφιναλίστ Γαλλία και Αγγλία, δεν θα συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Το μποϊκοτάζ θα επηρέαζε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της επόμενης χρονιάς στη Βραζιλία, όπου τρεις από τις τέσσερις ημιφιναλίστ ήταν επίσης ευρωπαϊκές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της κατόχου του τίτλου Ισπανίας, οι οποίες θα απουσίαζαν από τη διοργάνωση.

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