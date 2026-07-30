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Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική
20:48 - 30 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Παπαθανάσης επιμένει πως το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αποτελεί χαμένη ευκαιρία, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ που έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα.

Σε δήλωσή του ο κ. Παπαθανάσης αναφέρει:

Η «νέα» ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνιστά επικοινωνιακό αναμάσημα προηγούμενων έωλων μηδενιστικών αιτιάσεων, που επιμένουν να αγνοούν συνειδητά τον χαρακτήρα και τον τρόπο λειτουργίας του Τ.Α.Α. ως εργαλείο επιδόσεων και όχι δαπανών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Αυτό που πεισματικά αρνείται να κατανοήσει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά δεν «ξεκολλούν» κάνοντας αντιπολίτευση στην πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια εποικοδομητική και προγραμματική αντιπολίτευση που να πατά στην πραγματικότητα. Όχι σε θλιβερές μικροκομματικές ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Η χώρα χρειάζεται μια αξιωματική αντιπολίτευση που καταθέτει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις απέναντι στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μας, απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Παρά το γεγονός ότι η σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας, δεν προσθέτει τίποτε σε αυτές που προηγήθηκαν -και οι οποίες αποδομήθηκαν πλήρως, με επίσημα στοιχεία, εντός και εκτός Κοινοβουλίου- προς ενημέρωση των πολιτών, επαναλαμβάνουμε:

Α. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν εκταμιεύει πόρους βάσει εξαγγελιών. Εκταμιεύει πόρους βάσει υλοποίησης οροσήμων και στόχων. Οι στόχοι δεν είναι γραμμένοι «στην πέτρα» και κάθε σοβαρή ευρωπαϊκή κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει στόχους που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πραγματικά δεδομένα. Οι αναθεωρήσεις δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Είναι ένδειξη σοβαρής διαχείρισης και προσαρμογής στην πραγματικότητα. Γι’ αυτό ακριβώς, προβλέπεται η διαδικασία των αναθεωρήσεων, γι’ αυτό όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν διαρκώς σε προσαρμογές των σχεδίων τους.

Αυτό που, ακόμα και σήμερα, λίγες μέρες πριν από το κλείσιμο του Τ.Α.Α., αρνείται να αντιληφθεί η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι οι αναθεωρήσεις είναι δομικό συστατικό μιας ρεαλιστικής αποτελεσματικότητας. Πολύ περισσότερο όταν το διακύβευμα είναι η διασφάλιση κάθε ευρώ του Ταμείου και η αξιοποίησή του προκειμένου να παραχθεί πραγματικό αποτέλεσμα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, για την κοινωνία και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Με άλλα λόγια, κύριος στόχος κάθε αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι να μην χαθούν πόροι, ενσωματώνοντας στοχευμένες αλλαγές που διατηρούν τον αντίκτυπο του σχεδίου και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν. Όχι για να χαθούν πόροι, όπως ματαίως ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Β. Όσον αφορά τα έργα που μεταφέρονται εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης, η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά την κυβερνητική προϊστορία της, αποκρύπτει μια βασική πραγματικότητα. Τα δημόσια έργα δεν υλοποιούνται σε θεωρητικές συνθήκες εργαστηρίου. Υπάγονται σε αυστηρές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ελέγχων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, επηρεάζονται από σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, προσφυγές, ενστάσεις, δικαστικές εμπλοκές και άλλους εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν τα χρονοδιαγράμματα. Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ όφειλε να γνωρίζει ότι όταν διαπιστώνεται πως ένα έργο δεν μπορεί αντικειμενικά να ολοκληρωθεί εντός των ασφυκτικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, η υπεύθυνη επιλογή δεν είναι να παραμένει τεχνητά ενταγμένο, θέτοντας σε κίνδυνο πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους, βάζοντας τη χώρα σε κίνδυνο επιβολής τεράστιων χρηματικών προστίμων. Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ όφειλε να γνωρίζει ότι για ένα έργο που κινδυνεύσει να χαθεί, η εθνικά υπεύθυνη επιλογή είναι να μεταφερθεί σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, μεταφορά έργου δεν σημαίνει ακύρωση έργου. Δεν σημαίνει εγκατάλειψη έργου. Σημαίνει προστασία του έργου, σημαίνει προστασία των ευρωπαϊκών πόρων, σημαίνει αναπτυξιακή αξιοποίηση των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων του Τ.Α.Α ενισχύονται δράσεις με σημαντική αναπτυξιακή και κοινωνική προστιθέμενη αξία, όπως: το Σπίτι μου ΙΙ, η αύξηση των προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω», η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στο οδικό δίκτυο και σε γέφυρες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία και η αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, το πρόγραμμα καθαρισμού δασών και διάνοιξης δασικών οδών και ζωνών Anti-nero, η προμήθεια επιπλέον 175 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η ολοκληρωμένη αναβάθμιση της υποδομής ασφαλείας των μεγαλύτερων σιδηροδρομικών τούνελ του ΟΣΕ με τη χρήση έξυπνων συστημάτων, επιπλέον 2900 διαδραστικοί πίνακες στα δημόσια σχολεία, η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής, η επέκταση του εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς της χώρας, η επέκταση του προγράμματος φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα, η επέκταση των μελετών για τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε περισσότερες δημοτικές ενότητες, η επέκταση των παρεμβάσεων υποδομής και εξοπλισμού σε πολιτιστικούς χώρους.

Προφανώς, το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με την ένταξη στο Τ.Α.Α. και με την υλοποίηση αυτών των έργων και μεταρρυθμίσεων. Για αυτό, στην προσπάθεια να «χτίσει» ένα επικοινωνιακό αφήγημα, επιμένει, μέσα από στείρες ανακοινώσεις, να μετρά αναθεωρήσεις, χωρίς να εξετάζει το περιεχόμενο.

Αντίθετα, η Ελλάδα, από το 2021, μετρά πραγματικές εκταμιεύσεις, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, έργα και μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται γιατί απαιτούνται. Οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ουδέποτε ισχυρίστηκαν ότι έλυσαν όλα τα προβλήματα. Αυτό που κάνουν είναι συνεχώς να λύνουν προβλήματα.

Μπροστά σε μία πρωτοφανή ευρωπαϊκή πρόκληση, την επιτυχή ολοκλήρωση του μεγαλύτερου επενδυτικού και μεταρρυθμιστικού προγράμματος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, αφήνουμε την αξιωματική αντιπολίτευση μόνη στον μηδενισμό της και επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας προς τους πολίτες. Γι’ αυτό κριθήκαμε και γι’ αυτό θα κριθούμε. Η Ελλάδα, σε πείσμα των εντός των τειχών καλοθελητών, δεν θα χάσει ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αυτό θα καταφέρουμε.

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