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Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή
Ανακοινώσεις
19:58 - 30 Ιουλ 2026

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Reporter.gr Newsroom
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Η Euronext Athens ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2026, εγκρίθηκαν: - το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» που αφορά τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων όπως επίσης του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης και τη διαχείριση αυτών, καθώς και την ακίνητη περιουσία που έχει στην κυριότητά της η Διασπώμενη (ο «Κλάδος») και απορρόφησής του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Διασπώμενης (η «Επωφελούμενη») (η «Διάσπαση»).

Η Διάσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 58-73 και 83- 87 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 (Μέρος Δ΄, άρθρα 47-59), όπως ισχύουν.

Μέσω της προτεινόμενης Διάσπασης επιδιώκεται ο οργανωτικός και λειτουργικός διαχωρισμός των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της Διασπώμενης από τις δραστηριότητές της ως εταιρείας συμμετοχών, στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης της εταιρικής και λειτουργικής δομής της βάσει του καθιερωμένου μοντέλου λειτουργίας του Ομίλου Euronext. Ειδικότερα, οι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του Κλάδου, μαζί με τα συναφή περιουσιακά στοιχεία, συμβάσεις, συστήματα, προσωπικό και έννομες σχέσεις, θα συγκεντρωθούν στην Επωφελούμενη, η οποία θα λειτουργεί εφεξής αυτοτελώς, ως ειδικού σκοπού και χωριστά εποπτευόμενη οντότητα- διαχειριστής αγοράς.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται να εξασφαλίσει σαφώς οριοθετημένο πεδίο εποπτείας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να διευκολύνει τη λειτουργική, τεχνολογική και οργανωτική ενσωμάτωση των σχετικών δραστηριοτήτων στον Όμιλο Euronext και να ενισχύσει τη συνέχεια, την ανθεκτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η Διάσπαση δεν αναμένεται να επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Διασπώμενης, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη αποτελεί κατά 100% θυγατρική της και ενοποιείται πλήρως. Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 62 του Ν. 4601/2019 διαπιστώνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτήν, ότι οι όροι της Διάσπασης είναι δίκαιοι και εύλογοι, λαμβανομένου υπόψη ότι η Διασπώμενη θα λάβει νέες μετοχές της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Κλάδου που θα εισφερθούν σε αυτήν και, ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσει να είναι έμμεσα δικαιούχος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: (α) η Διασπώμενη θα καταστεί μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, (β) η Επωφελούμενη θα υποκατασταθεί ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, πάσης φύσεως αδειών και εννόμων σχέσεων του Κλάδου, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί και θα αποτυπώνονται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης. (γ) Η Διασπώμενη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατηρήσει τις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις συμμετοχές που δεν περιλαμβάνονται στον Κλάδο.

Ειδικά ως προς τον ρόλο της Επωφελούμενης ως διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4514/2018, η άσκηση από την Επωφελούμενη των σχετικών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων προϋποθέτει και την λήψη της απαιτούμενης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα έγγραφα της Διάσπασης θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα καταστούν εμπροθέσμως διαθέσιμα στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019 και την κείμενη νομοθεσία. Η Διασπώμενη θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση. Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων, της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων και καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), περιλαμβανομένης της λήψης των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διασπώμενη θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με τη διαδικασία της Διάσπασης.

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