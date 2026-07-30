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Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος
Αναλύσεις
20:13 - 30 Ιουλ 2026

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Reporter.gr Newsroom
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Στην αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων της Εθνικής Τράπεζας για το 2026 προχώρησε η διοίκηση του ομίλου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά να παρουσιάζει στους διεθνείς αναλυτές τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, κατά το οποίο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 661 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μυλωνάς έστειλε παράλληλα μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας στο μέτωπο της αξιοποίησης της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Ερωτηθείς σχετικά, αρκέστηκε να δηλώσει χαρακτηριστικά: «Υπομονή, όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους».

Παράλληλα, η διοίκηση αποκάλυψε ότι εξετάζει τη διανομή προμερίσματος εντός του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση από τον επόπτη.

Αναθεώρηση στόχων

Η ΕΤΕ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το 2026, θέτοντας πλέον ως στόχο κέρδη ανά μετοχή άνω των 1,4 ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) υψηλότερη του 15%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι αναβαθμισμένοι στόχοι στηρίζονται στην ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, στην περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, η οποία αναμένεται να υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των εσόδων από προμήθειες.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% το πρώτο εξάμηνο, ενώ η συνεργασία με την Allianz εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων τα επόμενα έτη.

Ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε στο 2,4%, με τη διοίκηση να επαναλαμβάνει τον στόχο για διατήρησή του κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο.

Παράλληλα, ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 17,3%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 21%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5% (15,7% σε δημοσιευμένη βάση) και, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο, επέτρεψε στην τράπεζα να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο για το 2026, σε επίπεδα άνω του 15%, πριν από την αναπροσαρμογή για το πλεονάζον κεφάλαιο CET1.

Επενδύσεις στην τεχνολογία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εθνικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάπτωση στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System - CBS), μια επένδυση που, όπως υποστήριξε, κατατάσσει την τράπεζα μεταξύ των πλέον σύγχρονων στην Ευρώπη από πλευράς τεχνολογικών υποδομών.

Παράλληλα, η ψηφιακή βάση πελατών συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς περισσότεροι από 4,6 εκατ. πελάτες είναι πλέον εγγεγραμμένοι στα ψηφιακά κανάλια της ΕΤΕ, ενώ οι ενεργοί χρήστες ξεπερνούν τα 3,3 εκατομμύρια. Η ανάπτυξη στηρίζεται στο Mobile Banking για ιδιώτες, στη νέα πλατφόρμα Business Internet Banking για επιχειρήσεις και στην αναβαθμισμένη εφαρμογή «Next», που απευθύνεται σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

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