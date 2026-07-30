Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Σκηνές χάους και μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στη βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες μετανάστες κατάφεραν να εισέλθουν πεζή στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας, πηδώντας μαζικά τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το γειτονικό Μαρόκο.

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό στη Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν σήμερα από το Μαρόκο, εννιά εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

“Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα”, ανέφερε το υπουργείο.

Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή καταγράφουν πλήθη ανθρώπων —στην πλειονότητά τους Μαροκινούς— να παρακάμπτουν τους κυματοθραύστες σε μια παραλία κοντά στα συνοριακά περάσματα και να κατευθύνονται προς το οδικό δίκτυο της πόλης.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο, γεγονός που τις καθιστά διαρκή μαγνήτη για χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους που αναζητούν διέξοδο προς την Ευρώπη.

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Το βάρος που καλείται να σηκώσει η τοπική κοινωνία είναι δυσβάσταχτο, με το σύστημα υποδοχής να έχει ήδη καταρρεύσει. Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, απηύθυνε δραματική έκκληση στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο ρυθμός των αφίξεων υπολογίζεται πλέον σε περίπου 300 άτομα ημερησίως. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, η Θέουτα κινδυνεύει να βιώσει μια επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του Μαΐου του 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισέβαλαν στον θύλακα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, εν μέσω της τότε διπλωματικής σύγκρουσης μεταξύ Ραμπάτ και Μαδρίτης.

Πέρα από την επιβάρυνση των υποδομών, υπάρχει και το βαρύ ανθρώπινο κόστος. Ο Βίβας υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ανασυρθεί 60 πτώματα από τη θάλασσα, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και νομικές παρεμβάσεις. Αφορμή στάθηκε πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία απαγορεύει τη συνοπτική επιστροφή όσων μεταναστών αναχαιτίζονται στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε Θέουτα και Μελίγια.

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