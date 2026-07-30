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Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις
Αναλύσεις
19:37 - 30 Ιουλ 2026

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου της Eurobank επιτρέπουν στη διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει σε αναβάθμιση όλων 0των βασικών οικονομικών στόχων της για το 2026.

Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Η διοίκηση αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμηση για την οργανική πιστωτική επέκταση, ανεβάζοντας τον στόχο στα 4,5 δισ. ευρώ από περίπου 3,8 δισ. ευρώ που προέβλεπε έως σήμερα.

Σημαντική είναι και η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους (Net Interest Income - NII), τα οποία πλέον αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% το 2026, έναντι αρχικής πρόβλεψης για άνοδο 2,5%. Η αναθεώρηση αποδίδεται τόσο στην ισχυρότερη πιστωτική επέκταση όσο και στις νέες παραδοχές για την πορεία των επιτοκίων, με τη διοίκηση να βασίζει τις εκτιμήσεις της σε επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,25% στο τέλος του έτους.

Παράλληλα, η Eurobank αναβαθμίζει και τον στόχο για τα έσοδα από προμήθειες, προβλέποντας πλέον οργανική αύξηση 10% από 7% προηγουμένως, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα βασικά λειτουργικά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2 δισ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για περίπου 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 17%, από περίπου 16% που προέβλεπε το προηγούμενο guidance.

Το κόστος κινδύνου αναμένεται να διαμορφωθεί στις 55 μονάδες βάσης, επίπεδο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά την ομαλοποίηση του πιστωτικού κύκλου και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, καθώς έχει ήδη καλυφθεί περίπου το 60% της συνολικής περιμέτρου τόσο σε επίπεδο δανείων όσο και δανειοληπτών.

Όπως είπε, το ποσοστό συμμετοχής αναμένεται να προσεγγίσει τα δύο τρίτα έως το τέλος της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος, τον Σεπτέμβριο, ενώ οι σχετικές προβλέψεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στους λογαριασμούς της τράπεζας, χωρίς να αναμένονται πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Eurolife, καταθέσεις και τουρισμός

Στο μέτωπο των στρατηγικών κινήσεων, ο CEO της Eurobank ανέφερε ότι η συναλλαγή για την Eurolife αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, με τη συμβολή να προέρχεται από όλες τις αγορές δραστηριοποίησης. Ειδικότερα, περίπου 1,4 δισ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα – εκ των οποίων 900 εκατ. ευρώ από τη λιανική τραπεζική –, 600 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία και 400 εκατ. ευρώ από την Κύπρο.

Ο κ. Καραβίας έκανε επίσης λόγο για ιδιαίτερα ισχυρή τουριστική περίοδο σε Ελλάδα και Κύπρο, εκτιμώντας ότι οι φετινές επιδόσεις θα κινηθούν πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό του 2025, πιθανόν κατά 2%-4% χαμηλότερα.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Κλείνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank τόνισε ότι η κεφαλαιακή θέση του ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί πάνω από το 14%, έναντι 15,6% στο τέλος του 2025.

Όπως σημείωσε, η κεφαλαιακή επάρκεια δημιουργεί σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη, υψηλές διανομές προς τους μετόχους και νέες στρατηγικές κινήσεις, ενώ η συνολική αναθεώρηση των στόχων αντανακλά την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές του ομίλου και στη δυνατότητα διατήρησης υψηλής κερδοφορίας κατά την περίοδο 2026-2028.

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