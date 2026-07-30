Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη παραδόθηκε σήμερα (30/7), η Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) για το έτος 2025, από την Πρόεδρο του ΔΣ του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κα Αναστασία Μιαούλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Έκθεσης, η οποία αποτυπώνει την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, την αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής για το έτος 2025, καθώς και τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εν μέσω του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.

«Το 2025 υπήρξε μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων και προκλήσεων λόγω της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το ΕΔΣ συμμετείχε ενεργά –μέσω ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών– στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στα πρώτα κράτη-μέλη που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία», σημείωσε η Πρόεδρος, κα Αναστασία Μιαούλη.

Η ίδια αναφέρθηκε στην ψήφιση του ν. 5217/2025 από την Ολομέλεια της Βουλής η οποία, όπως είπε: «αποτέλεσε σημαντικό σταθμό, καθώς ενίσχυσε τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, άνοιξε τον δρόμο για την αναδιοργάνωση της διοικητικής και επιχειρησιακής του δομής, δημιούργησε νέες οργανικές μονάδες και αύξησε τις θέσεις προσωπικού και τους πόρους» επαναλαμβάνοντας την δέσμευση ότι «το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παραμένει προσηλωμένο στην ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διαφάνεια, με στόχο τη στήριξη της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, τόνισε τον καίριο και θεσμικό ρόλο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όσο και στην εγκυρότητα της οικονομικής πληροφόρησης και διαβεβαίωσε ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί αρμοδίως στους βουλευτές και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τέλος, ο κ. Ν. Κακλαμάνης επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ανεξάρτητων Θεσμών Ελέγχου ενώ εξήρε τη σημασία της διαρκούς θεσμικής ενίσχυσης του ΕΔΣ προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας.