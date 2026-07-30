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Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες
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17:34 - 30 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Τα πρωινά χαμηλά της αγοράς (ΓΔ 2516 -1%) δεν πτόησαν τους αγοραστές που με αιχμή για άλλη μια ημέρα τις τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ +1.8% σε υψηλό δεκαετίας) κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και παρέσυρε και τον ΓΔ στις 2571 μονάδες με άνοδο +1.25%.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 335 εκ. με την πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης (20 έναντι 4) σε θετικό πρόσημο και με τις μεγαλύτερες μεταβολές σε ΕΛΧΑ +4.3%, CREDIA +4.4% στην προσπάθειά τους για αντίδραση από τις πρόσφατες πιέσεις, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +6%, OPTIMA +2.4% λόγω και αποτελεσμάτων, ΠΕΙΡ +1%, BOCHGR +2.9%, ΕΤΕ +2%. Ανοδικά και η CENER +2.4%, MTLN +1.5%.

Υποχώρηση σε ΜΠΕΛΑ -0.8%, ALWN -1.6%, ΒΙΟ -0.9%, ΤΙΤΑΝ -0,7% παρά την μεγάλη βελτίωση μεγεθών ιδίως στην τελική γραμμή (κέρδη στα 153 εκ. +124%) και με πολύ αισιόδοξο conference call από την διοίκηση η οποία ανακοίνωσε μάλιστα διπλασιασμό του buy back Programme.

Πολλές εναλλαγές στον AKTR +0.6% που παλεύει να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς αλλά για την ώρα δυσκολεύεται λόγω και της κακής ποιότητας των συμμετεχόντων στην ΑΜΚ.

Στην παγιωμένη υποαπόδοση η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.4% vs FTSE +1.4% ) με την ΕΧΑΕ +2.2%, ΚΡΙ +2%, ΠΡΟΝΤΕΑ +4.5% να κινούνται ανοδικά και τις ΠΡΟΦ -1.8%, BYLOT -0.9%, ΑΛΜΥ -0.4%, ΦΡΛΚ -0.7% καθοδικά.

Υψηλά κέρδη για την ΑΕΜ +6.7% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση όπως και στην ΥΚΝΟΤ +6%, ικανοποιητική κίνηση από ΦΑΙΣ +1.2%, ΜΟΤΟ +2.6% απώλειες σε ΔΟΜΙΚ -1.1%, ΜΠΡΙΚ -1%.

Σημαντική η θετική διαφοροποίηση της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τους αμερικάνικους δείκτες (DOW -2.2% χθες ), ενώ και η έκθεση της Eurostat για αύξηση του ΑΕΠ της ευρωζώνης Β τριμήνου πάνω από τις προβλέψεις είναι ενθαρρυντική.

Αναφορικά με τα λίγα δεδομένα που υπάρχουν από τις εισηγμένες που ανακοινώνουν αποτελέσματα εξαμήνου όλα συντείνουν σε ένα ελπιδοφόρο εξάμηνο εν μέσω αρνητικής γεωπολιτικής συγκυρίας με τα προσδοκόμενα κέρδη/μετοχή (EPS) να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ και οι εκτιμήσεις των διοικήσεων για full year ebitda guidance είναι θετικές.

Το εύρος του ΓΔ μεταξύ 2530-2570 όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές δεν θα είναι εύκολο να διασπαστεί χωρίς να συντονιστούν θετικά αποτελέσματα από την μία και γεωπολιτικές λύσεις από την άλλη.

Σε κάθε περίπτωση το Euronext Athens δείχνει επαρκές βάθος και μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τυχόν εξωγενείς ανορθογραφίες, με το κλείσιμο σε υψηλό 18 ετών ενδεικτικό της εικόνας της.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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