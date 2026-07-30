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Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό
Πολιτική
18:35 - 30 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου παρέστη το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατόπιν επισκέφθηκε για να συλλυπηθεί την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης βρήκε τραγικό θάνατο στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σε δηλώσεις του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό».

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