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ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ
ΥΔΡΕΥΣΗ
18:32 - 30 Ιουλ 2026

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και λοιπά συνοδά έργα – Φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού», που θα υλοποιηθεί ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ανακοίνωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 87,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18,58 εκατ. ευρώ ως χρηματοδοτική συμβολή από πόρους του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ και 69,32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας για τις πληρωμές διαθεσιμότητας.

Ο Ιδιωτικός Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη, που ενισχύει την αγροτική παραγωγή, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της λειψυδρίας και διασφαλίζει επαρκείς υδατικούς πόρους για τις αρδευτικές ανάγκες σημαντικών γεωργικών περιοχών του Νομού Λασιθίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονων αρδευτικών υποδομών στις περιοχές Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας και Χοχλακίων του Δήμου Σητείας.

Στην περιοχή Παλαικάστρου – Λαγκάδας προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής συνολικού όγκου περίπου 825.000 κυβικών μέτρων, καθώς και των συνοδών έργων μεταφοράς και διανομής νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενών. Η υποδομή θα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 6.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη προβλέπεται η κατασκευή φράγματος ύψους 52 μέτρων και συνολικού όγκου περίπου 1,7 εκατ. κυβικών μέτρων, καθώς και των βασικών έργων αξιοποίησης του αρδευτικού νερού, συμπεριλαμβανομένων έργων προσαγωγής, αντλιοστασίου, δεξαμενών και δικτύων διανομής. Οι υποδομές θα εξυπηρετούν περίπου 7.500 στρέμματα αρδευόμενων εκτάσεων.

Το πρώτο τμήμα του έργου, που αφορά τον Δήμο Σητείας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 42 μήνες.

Η κατασκευή των δύο ανεξάρτητων αρδευτικών δικτύων εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός εμβληματικού έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης και ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε μια νέα εποχή για τη γεωργία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Με ένα έργο ύψους 87,9 εκατομμυρίων ευρώ επενδύουμε στην αναπτυξιακή προοπτική του πρωτογενούς τομέα, θωρακίζουμε την παραγωγή απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και εξασφαλίζουμε πολύτιμο αρδευτικό νερό για χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στο Λασίθι. Η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές με μακροχρόνια αξία, στηρίζουμε το εισόδημα των παραγωγών και δίνουμε νέα αναπτυξιακή προοπτική στην κρητική ύπαιθρο. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο το σήμερα. Αποτελεί επένδυση στις επόμενες γενιές, στην αγροτική ανάπτυξη και στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων».

O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή, που εντάσσεται στις ευρύτερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας, σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των κρίσιμων αρδευτικών υποδομών της χώρας. Πρόκειται δε, για το τέταρτο αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ που περνά σε φάση υλοποίησης και για το πρώτο που περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος και αρδευτικού δικτύου. Με αφορμή την σημερινή εξέλιξη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, έχει διασφαλιστεί το σύνολο της απαιτούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, ύψους 157,4 εκατ. ευρώ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των αρδευτικών έργων. Με τη νέα σύμβαση, οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ΣΔΙΤ ανέρχονται πλέον σε 33, συνολικής επενδυτικής αξίας 4,1 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης ή λειτουργίας. Η πρόοδος αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και τον καθοριστικό ρόλο της Μονάδας ΣΔΙΤτου ΥΠΕΘΟΟ, η οποία, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συστηματικό συντονισμό, υποστηρίζει την προετοιμασία και την υλοποίηση σύνθετων έργων προς όφελος της οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών»

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεράπετρας και Σητείας Κύριλλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, οι δήμαρχοι Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης και Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Παλαικάστρου Νίκος Χατζάκης και Αγίου Ιωάννου Μανώλης Λαθουράκης, ο Διευθυντής Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ Νίκος Σέργης, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων – μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Εμμανουήλ Μουστάκας και ο Διευθυντής Έργων Περιβάλλοντος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.

Στην αρχή των δηλώσεών τους οι Υπουργοί κ.κ Σχοινάς και Παπαθανάσης εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή στην Κρήτη, υπηρετώντας το καθήκον τους.

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