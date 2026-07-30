Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα (30/7) σειρά αποφάσεων, εγκρίνοντας μεταξύ άλλων την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank. Παράλληλα, επέβαλλε κυρώσεις για παραβάσεις εταιρικής πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1097η/30.7.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε: