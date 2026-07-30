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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank
Επιχειρήσεις
17:45 - 30 Ιουλ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα (30/7) σειρά αποφάσεων, εγκρίνοντας μεταξύ άλλων την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank. Παράλληλα, επέβαλλε κυρώσεις για παραβάσεις εταιρικής πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1097η/30.7.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του αιτήματος της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ATE, για παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 3556/2007, λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2023 - 31.12.2023.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 2.000 στην εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2023-30.6.2024.
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