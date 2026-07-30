ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο για εξάμηνο ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ το α’ εξάμηνο του 2026, γιαπρώτηφορά άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο, αυξημένος κατά 3,5% έναντι €97,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) ανήλθαν σε €49,7 εκατ., αυξημένες κατά 6,1%, με ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Ο κλάδος αυτοκινήτου διαμορφώθηκε σε €32,9 εκατ. (-1,4%) με τις πωλήσεις της Porsche να υστερούν εν αναμονή της έλευσης της νέας Cayenne τον Ιούλιο. Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (SIXT) κατέγραψε έσοδα €17,8 εκατ., αυξημένα κατά 5,7%, με τον ανανεωμένο στόλο πλήρως διαθέσιμο ενόψει της τουριστικής σεζόν.

Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €17,0 εκατ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το α’ εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €8,8 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη σε €1,7 εκατ., έναντι €4,1 εκατ. πέρυσι, με τη διαφορά αποδίδεται στο χρονισμό των εξόδων.

Η ανανέωση του στόλου της SIXT οδήγησε το μακροπρόθεσμο ενεργητικό (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) σε €99,8 εκατ., από €85,0 εκατ. στο τέλος του 2025. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €75,4 εκατ. εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, λόγω εποχικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων και την προαναφερθείσα ανανέωση στόλου. Όπως κάθε χρόνο, ο δανεισμός φθάνει στη μέγιστη απορρόφησή του έως το μέσο του έτους, καθώς αποτυπώνει το σύνολο των επενδύσεων της περιόδου πριν από την είσπραξη των εσόδων που αυτές παράγουν. Αναμένεται να ακολουθήσει ισχυρή αποκλιμάκωση στο δεύτερο εξάμηνο με τις προβλεπόμενες χρηματοροές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος ξεπέρασε για πρώτη φορά τα €100 εκατ. πωλήσεων μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου αντανακλά τον χρονισμό εξόδων, την έγκαιρη προετοιμασία του στόλου της SIXT ενόψει της τουριστικής αιχμής, καθώς και τη μετατόπιση πωλήσεων Porsche στο δεύτερο εξάμηνο με την είσοδο της νέας Cayenne στην ελληνική αγορά. Η Yamaha συνεχίζει σταθερά να ενισχύει τις πωλήσεις, τα μερίδια αγοράς και την κερδοφορία της σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η δραστηριότητα της TOYOTA Autodirect συνεχίζει τη θετική της συνεισφορά στην ανάπτυξη του Ομίλου. Για το σύνολο του 2026, προσβλέπουμε σε ουσιαστική ανάπτυξη τόσο των πωλήσεων όσο και της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα μεγέθη του 2025. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε άμεσα τη στρατηγική μας, εφόσον επηρεαστεί η ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.»