United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Σε τροχιά ενίσχυσης της κερδοφορίας και περαιτέρω επέκτασης στον κλάδο των πλοίων Capesize κινείται η United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA), η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη συνέχιση της μερισματικής της πολιτικής με τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο.

Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής της απόδοσης, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της αναδιάρθρωσης του στόλου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 17,9 εκατ. δολάρια, έναντι 20,2 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 42%, φθάνοντας τα 8,4 εκατ. δολάρια από 6,0 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία, εμφανίζοντας προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,7 εκατ. δολαρίων, έναντι προσαρμοσμένων ζημιών 4,2 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία των ναύλων, καθώς ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) αυξήθηκε κατά 35%, στα 17.202 δολάρια ημερησίως, ενώ για το τρίτο τρίμηνο του 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 20.400 δολάρια ημερησίως, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχύ της αγοράς ξηρού φορτίου.

Στρατηγική προτεραιότητα της United Maritime αποτελεί η αύξηση της έκθεσής της στην αγορά των Capesize. Κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρεία δημιούργησε ρευστότητα περίπου 29,5 εκατ. δολαρίων μέσω της πώλησης πλοίων Kamsarmax και Panamax, καθώς και της συμμετοχής της στο ECV, χρηματοδοτώντας την απόκτηση επιπλέον Capesize χωρίς έκδοση νέων μετοχών και χωρίς αραίωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Η πρόσφατη παραλαβή ακόμη ενός Capesize κατασκευής 2010, εξοπλισμένου με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubber), ενισχύει τη δυναμική κερδοφορίας του στόλου και βελτιώνει την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το 15ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα, ύψους 0,10 δολαρίων ανά μετοχή, ανεβάζοντας τις συνολικές διανομές από τον Νοέμβριο του 2022 στα 2,04 δολάρια ανά μετοχή, ή περίπου 16,8 εκατ. δολάρια συνολικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τρέχουσα μερισματική απόδοση αντιστοιχεί σε περίπου 16% με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Τα οικονομικά μεγέθη

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,2 εκατ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 1,5 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε στα 5,2 εκατ. δολάρια, με τον μέσο ημερήσιο ναύλο του στόλου να αυξάνεται στα 18.654 δολάρια, από 15.421 δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στις 30 Ιουνίου 2026 η εταιρεία διέθετε ταμειακά διαθέσιμα 12,1 εκατ. δολαρίων, ίδια κεφάλαια 53,3 εκατ. δολάρια, συνολικό δανεισμό 94,2 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου ανερχόταν σε 143,5 εκατ. δολάρια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της United Maritime, Σταμάτης Τσαντάνης, δήλωσε ότι οι θετικές συνθήκες στην αγορά ξηρού φορτίου επέτρεψαν στην εταιρεία να επιστρέψει σε ισχυρή κερδοφορία, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική μετατόπισης προς τα Capesize έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει.

Όπως ανέφερε, τρία από τα έξι πλοία του στόλου απασχολούνται ήδη με χρονοναυλώσεις έως τα τέλη του 2026, προσφέροντας σημαντική προβλεψιμότητα στα έσοδα, ενώ οι θετικές προοπτικές της αγοράς, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου στόλου και την ισχυρή ζήτηση για βασικές πρώτες ύλες, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.

Σήμερα ο στόλος της United Maritime αποτελείται από έξι πλοία ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 666.260 dwt, με μέση ηλικία 13,8 ετών, εκ των οποίων δύο είναι Capesize, ένα Kamsarmax και τρία Panamax.