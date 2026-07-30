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Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές
Τεχνολογία
17:53 - 30 Ιουλ 2026

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Reporter.gr Newsroom
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Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό προστασίας στις συσκευές με λειτουργικό σύστημα macOS, σε σύγκριση με εκείνες που χρησιμοποιούν Windows. Παρότι το macOS θεωρείται εδώ και χρόνια πιο ασφαλές λειτουργικό σύστημα, το 12% των χρηστών του δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα κακόβουλου λογισμικού, έναντι 9% των χρηστών Windows. Την ίδια στιγμή, μόλις το 35% των κατόχων συσκευών macOS χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό κυβερνοασφάλειας, έναντι 42% των χρηστών Windows.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες Windows υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα περισσότερα από τα βασικά μέτρα ψηφιακής προστασίας, ενώ οι χρήστες macOS υπερτερούν ελαφρώς μόνο σε ορισμένες πρακτικές που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας. Η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζεται και στα περιστατικά κυβερνοασφάλειας που ανέφεραν οι συμμετέχοντες, καθώς κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι χρήστες macOS δήλωσαν υψηλότερα ποσοστά περιστατικών σε σχέση με τους χρήστες Windows.

Η πιο σημαντική απόκλιση στις συνήθειες κυβερνοασφάλειας αφορά την αποφυγή ύποπτων email και συνδέσμων. Συγκεκριμένα, το 62% των χρηστών Windows δήλωσε ότι αποφεύγει να ανοίγει τέτοιο περιεχόμενο, έναντι μόλις 51% των χρηστών macOS. Παράλληλα, διαφοροποίηση καταγράφεται και στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού κυβερνοασφάλειας: το 42% των χρηστών Windows δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αντίστοιχες λύσεις, ενώ το ποσοστό στους χρήστες macOS ανέρχεται στο 35%, επίπεδο που οι ειδικοί της Kaspersky χαρακτηρίζουν ανησυχητικά χαμηλό.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι το 12% των χρηστών macOS δήλωσε πως έπεσε θύμα phishing (παραπλανητικών email, ιστοσελίδων ή μηνυμάτων) κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έναντι 9% των χρηστών Windows. Παράλληλα, οι χρήστες macOS ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά σε μια σειρά από περιστατικά διαδικτυακής απάτης, όπως επενδυτικές απάτες (16% έναντι 13%), παραβιάσεις ιδιωτικότητας (11% έναντι 8%) και κλοπή προσωπικών δεδομένων (12% έναντι 7%), σε σύγκριση με τους χρήστες Windows.

Για την αντιμετώπιση απειλών αυτού του είδους, είναι απαραίτητη η χρήση ισχυρών λύσεων προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις phishing. Οι κυβερνοεγκληματίες αναπτύσσουν συνεχώς νέες, πιο εξελιγμένες και δυσδιάκριτες μορφές λογισμικού υποκλοπής στοιχείων (stealers), κατασκοπευτικού λογισμικού (spyware) και άλλων τύπων κακόβουλων προγραμμάτων. Παράλληλα, αξιοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένες τεχνικές phishing, με στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών.

Οι εξειδικευμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας προσθέτουν ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας, προσφέροντας δυνατότητες ανίχνευσης και αποτροπής επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο και λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τους ενσωματωμένους μηχανισμούς ασφαλείας του macOS. Ανεξάρτητες δοκιμές έχουν επανειλημμένα αναδείξει την αποτελεσματικότητα λύσεων όπως το Kaspersky Premium for macOS, οι οποίες προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Το 2025, ο ανεξάρτητος οργανισμός AV-TEST το αναγνώρισε ως κορυφαία λύση κυβερνοασφάλειας για macOS, λόγω των σταθερά υψηλών επιδόσεών του στις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όσον αφορά την προστασία των κωδικών πρόσβασης και των διαπιστευτηρίων, οι χρήστες Windows εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης βασικών πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας. Το 38% χρησιμοποιεί διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε λογαριασμό (έναντι 35% των χρηστών macOS), το 52% επιλέγει ισχυρούς και σύνθετους κωδικούς (έναντι 45%), ενώ το 51% χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας δύο ή πολλαπλών παραγόντων (2FA/MFA), σε σύγκριση με το 46% των χρηστών macOS.

Η χρήση ενός εξειδικευμένου password manager αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας. Τα εργαλεία αυτά αποθηκεύουν τα διαπιστευτήρια των χρηστών σε ένα ασφαλές ψηφιακό θησαυροφυλάκιο, το οποίο προστατεύεται από έναν μοναδικό κύριο κωδικό πρόσβασης (master password). Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες δεν χρειάζεται να θυμούνται δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικούς κωδικούς, ενώ παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης των λογαριασμών τους σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Παράλληλα, υποστηρίζονται σύγχρονες μέθοδοι αυθεντικοποίησης, όπως τα passkeys, επιτρέποντας εύκολη και ασφαλή σύνδεση σε όλες τις συσκευές μέσω συγχρονισμού. Τέτοιες δυνατότητες προσφέρει και το Kaspersky Password Manager.

«Γενικά επικρατεί η αντίληψη ότι το macOS είναι ένα πιο ασφαλές λειτουργικό σύστημα, είτε επειδή διαθέτει μικρότερη βάση χρηστών και, κατά συνέπεια, θεωρείται λιγότερο ελκυστικός στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες, είτε επειδή ενσωματώνει ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας. Παρότι οι εκτιμήσεις αυτές έχουν κάποια βάση, το τοπίο των κυβερνοαπειλών έχει αλλάξει σημαντικά. Οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν πλέον ενεργά τεχνικές phishing και επιθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain attacks), οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν χρήστες ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της ίδιας εκστρατείας κακόβουλου λογισμικού. Παράλληλα, το κακόβουλο λογισμικό που στοχεύει ειδικά το macOS αποτελεί υπαρκτή απειλή, καθώς υπάρχουν πολλαπλές κατηγορίες malware σχεδιασμένες για υπολογιστές Mac. Επομένως, κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα ή τον τύπο της, χρειάζεται κατάλληλη προστασία κυβερνοασφάλειας, ώστε να αντιμετωπίζει το ευρύ φάσμα των σύγχρονων απειλών», σχολιάζει ο Sergey Puzan, ειδικός κυβερνοασφάλειας της Kaspersky.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το τμήμα ερευνών αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026. Έλαβαν μέρος 7.200 συμμετέχοντες από 18 χώρες: Βραζιλία, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ.

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